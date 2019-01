En caso del 'cartel de la toga' pedirán nombrar segundo investigador

El representante Edward Rodríguez, investigador del ‘cartel de la toga’, anunció que pedirá al presidente de la Comisión de Acusación que designe a otro investigador para que sea este quien decida si se abren nuevos procesos relacionados con ese escándalo.

Rodríguez le dijo a EL TIEMPO que sería ese representante investigador a quien le correspondería evaluar las grabaciones completas -más de 120 horas- de las conversaciones interceptadas al exgobernador Alejandro Lyons y al abogado Leonardo Pinilla, alias Porcino.



Rodríguez insistió que la parte de esas conversaciones en la que 'Porcino' -socio del extraditado exfiscal Luis Gustavo Moreno- habla de un supuesto desayuno con el fiscal Néstor Humberto Martínez está en manos de la Comisión desde el 16 de agosto del año pasado.



El periodista Daniel Coronell aseguró en su columna el pasado fin de semana que la Fiscalía no había remitido los apartes que mencionaban al fiscal Martínez. Este, por su lado, sostiene que la grabación completa fue entregada a la Corte Suprema de Justicia.



Rodríguez asegura que la Corte remitió la transcripción completa de los audios que le envió la Fiscalía, incluidos los apartes que mencionan el supuesto desayuno. Sin embargo, el presidente de la Comisión, representante Luis Emilio Tovar, ha sostenido que esa célula no tenía esa información.

La Corte Suprema, por su lado, aseguró que recibió grabaciones y transcripciones completas de la Fiscalía y que remitió a la Comisión los apartes relacionados con las investigaciones que llevaba contra Malo, Bustos y Ricaurte.



Por el caso de corrupción en la Corte Suprema, la Comisión acusó al magistrado Gustavo Malo, cuyo caso pasó ya a la Corte Suprema para la parte penal. En trámite está el caso contra el expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos.



Francisco Ricaurte, también expresidente de la Corte Suprema, se encuentra privado de la libertad en la cárcel de La Picota, pero en su caso los hechos fueron investigados por la Fiscalía porque ocurrieron cuando ya había salido de la Corte.



El representante investigador sostiene que en su momento no encontró méritos para investigar al fiscal general por lo que decía Pinilla, pero no descarta que del análisis total de los audios se desprendan nuevos procesos.



"De ser necesario abrir otra investigación previa (contra el fiscal Martínez) lo haremos. La Comisión de Acusación no le tiene miedo a nadie y deben investigarse a fondo esos casos", aseguró en una entrevista con La W.



