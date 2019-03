Las cuentas en el Congreso para trámite de las objeciones de la JEP

Dieciséis congresistas –nueve senadores y siete representantes a la Cámara– serán los encargados de analizar, por separado, si las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la justicia para la paz deben son acogidas o rechazadas en el Congreso.

Luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, este miércoles, el balón quedó en la cancha del Legislativo, donde las comisiones de senadores y representantes deberán estudiar los reparos presidenciales y presentar un informe a las respectivas plenarias.



Por los lados del Senado, cuatro de los nueve miembros de la comisión las apoyarían: Paloma Valencia (Centro Democrático), David Barguil (Conservador), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) y Johnatan Tamayo (ASI).

Del lado del rechazo habría tres más: Julián Bedoya (Liberal), Iván Marulanda (Alianza Verde) y Alberto Castilla (Polo).



La decisión, en consecuencia, estaría en manos de los indecisos: José David Name (‘la U’) y Antonio Zabaraín (Cambio Radical), cuyos partidos no han anunciado una posición oficial al respecto y en los cuales hay divisiones.



En la comisión de Cámara, las cuentas sí están claras. Por el sí a las objeciones se inclinarían Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Jaime Felipe Lozada (Conservador). Y por el no estarían Juanita Goebertus (Alianza Verde), Carlos Ardila (Liberal), David Racero (‘Decentes’), John J. Cárdenas (‘la U’) y José Daniel López (Cambio Radical).

Las cuentas en las plenarias

Si el Gobierno Nacional quiere que sus reparos prosperen, debería obtener 54 votos favorables en el Senado y 87 en la Cámara de Representantes.



Por el momento tendría, en el papel, 39 apoyos en Senado: 19 del Centro Democrático, posiblemente 13 de los conservadores y seis de los sectores cristianos. A ellos se suma el senador Tamayo, ‘Manguito’, quien no obstante ser de la ASI apoya al Gobierno.



Del otro lado, el sector de oposición, conformado por Farc, Alianza Verde, Colombia Humana, Polo, Mais y Coalición Lista de la Decencia, sumarían en total 23 senadores.

En este grupo estaría la mayoría de ‘la U’ y el Partido Liberal, el cual ya manifestó que no acompañará las objeciones. Estos dos partidos tienen, cada uno, 14 senadores que, sumados a los sectores alternativos, lograrían 51 votos. Es decir que ni el sí ni el no a las objeciones a la ley de la JEP lograrían las mayorías en el Senado. La ficha clave será entonces Cambio Radical, partido que solo tomará una decisión mañana, en Valledupar.



En la Cámara, las cuentas son similares. Los sectores de gobierno suman 57 congresistas, contra 85 votos que tendrían los opositores. En esta corporación, Cambio Radical cuenta con 30 legisladores.



Aunque, según los tiempos del Congreso, el plazo para tramitar estos reparos sería el 16 de diciembre, la Corte Constitucional fijó ayer el límite del presente periodo legislativo, es decir el 20 de junio.



POLÍTICA