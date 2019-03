¿Cambio Radical les dio un golpe mortal a las objeciones a la JEP?

La decisión que tomó este jueves Cambio Radical de no apoyar las objeciones presidenciales a la justicia para la paz se convirtió en el golpe más certero -y tal vez mortal- que han sufrido las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a algunos aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Congreso.



En la reunión de bancada de este jueves, ese partido decidió que no acompañará los reparos que envió Duque al Congreso para hacerle ajustes a la justicia con la que se está procesando a los excombatientes y que los votará en contra.

En medio de la reunión de los congresistas, realizada en el Club de Ejecutivos, en el centro de Bogotá, se les preguntó a los legisladores que quién estaba de acuerdo con no apoyar las objeciones a la JEP. La mayoría levantó la mano y unos pocos no lo hicieron. La suerte estaba echada.



Ante esta mayoría, el senador Germán Varón salió ante los medios y manifestó que la decisión de la bancada había sido en contra de los reparos presidenciales. “El argumento contundente fue considerar que si la Corte Constitucional ya hizo un examen sobre la constitucionalidad de varias de las leyes expedidas bajo el procedimiento del ‘fast track’, e igualmente de los actos legislativos, mal podríamos pensar que van a revocar esos pronunciamientos”, explicó Varón.



“Las objeciones no proceden porque están consignadas en los actos legislativos y en las leyes que ya fueron revisadas en su constitucionalidad”, afirmó Varón, quien dejó sentado así que Cambio Radical acogió esa tesis en el debate jurídico sobre la viabilidad de tramitar las mismas en el Congreso.

Los votos decisorios

Desde que se conocieron los reparos presidenciales a la ley estatutaria de la JEP y los partidos políticos comenzaron a fijar posiciones, varios observadores empezaron a hacer cuentas sobre el futuro de las mismas.



Según el reglamento del Congreso, para que las objeciones presidenciales sean acogidas o rechazadas deben contar con mayoría absoluta. Esto significa 55 votos por el sí o por el no en el Senado y 87 en la Cámara de Representantes.



Por los lados del Senado las votarían favorablemente los 19 senadores del Centro Democrático, el partido de Duque y que ha sido crítico de varios puntos del acuerdo de paz; al menos unos 10 senadores conservadores y los 6 de los movimientos cristianos. Ahí habría 35 votos.



Si se toman en cuenta las posiciones de algunos senadores de ‘la U’, es posible que se sumen unos cinco votos de la bancada de esa colectividad, en la cual la mayoría está en contra de los reparos a la justicia para la paz. Las cuentas para el sí, en consecuencia, se quedarían en 40. No alcanzarían para acoger las objeciones.

En cambio, los que están en contra serían 18 senadores de la oposición –los votos de los 4 del partido Farc no se cuentan porque seguramente se les aceptaría el impedimento-; 14 liberales; unos 10 de ‘la U’, y ahora 16 de Cambio Radical. Esto suma 58 apoyos, con los cuales los reparos presidenciales serían negados en Senado.



Y en Cámara las cuentas están así: a favor estarían 32 del Centro Democrático; 21 del Partido Conservador, y 3 de los movimientos cristianos. Es decir 56 votos, cifra lejana a los 87 que se requieren para darle el sí a las discrepancias presidenciales con la JEP.



Del otro lado estaría casi que la totalidad de los 110 representantes a la Cámara restantes de los partidos Liberal, ‘la U’, Cambio Radical, Alianza Verde, Polo, Opción Ciudadana, Coalición Lista de la Decencia, Mais, Coalición Alternativa Santandereana AS y Renaciente, el nuevo partido de los afros. Nuevamente se excluyen los votos de los 5 congresistas del partido Farc que estarían marginados de la votación.



Así las cosas, la decisión de Cambio Radical este jueves deja en más aprietos, de los que ya tenían, a las objeciones presidenciales y, si estas cuentas terminan dándose, al presidente Duque con la obligación de firmar la ley estatutaria de la justicia para la paz para que entre en vigencia.

Vargas ganó pulso a los Char

El exvicepresidente Germán Vargas le ganó ayer el round a la casa Char en el pulso que protagonizaron por la presidencia de la Cámara. La bancada de Cambio Radical eligió por amplia mayoría al representante Carlos Cuenca, para que sea el candidato del partido para ocupar esta dignidad, la cual, según los acuerdos entre los partidos, le corresponde a Cambio Radical a partir del próximo 20 de julio.

