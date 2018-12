El crítico balance de la legislatura

El problema de los desencuentros entre el Congreso y el gobierno del presidente Iván Duque en este arranque del cuatrienio no es si se aprobó uno u otro proyecto de ley. El problema es que lo ocurrido entre estos dos poderes en los primeros cuatro meses de mandato plantea un panorama crítico hacia el futuro inmediato.

La agenda legislativa propuesta por el Gobierno tiene visos de fracaso.



Uno de los hechos más protuberantes de esa crisis ocurrió con la reforma tributaria, que pretendía ampliar el IVA a todos los productos de la canasta familiar. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propuso un proyecto para recaudar $ 14 billones gravando los sectores más vulnerables y el resultado no pudo ser peor: castigó la aprobación y la favorabilidad de Duque como no había ocurrido jamás, llevándolo en sus primeros 4 meses de gobierno a un 64 por ciento de desaprobación, según la encuesta de Gallup de esta semana.



Además, esa reforma, tan onerosa políticamente para el Presidente, quedó reducida a la mitad.



Pero no solo Carrasquilla. El propio expresidente Álvaro Uribe, jefe absoluto del Centro Democrático (partido de gobierno), lideró el desgaste cuando desde su curul advirtió al Gobierno que no aprobaría el IVA para la canasta familiar. Después le cayeron todos los demás.

Luego llegó el revés para la reforma de la justicia y su respectiva ministra, Gloria María Borrero. La iniciativa se hundió ante la mirada impotente de la funcionaria, quien ya había amenazado con renunciar si esto ocurría.



El presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, un liberal nortesantandereano, le advirtió a Borrero que hundiría el proyecto y lo hizo. Y lo hizo, según se lo dijo a EL TIEMPO, porque la Ministra no escuchó su pedido de “no sacrificar recursos de la justicia” imponiéndole unas reglas en el manejo presupuestal.

Reforma política

También fracasó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con la reforma política. A la iniciativa primero le sacaron las listas cerradas, punto que para muchos, como el senador Roy Barreras, “era el corazón” del proyecto, pues este era un tiro directo contra la corrupción y la clientelización de los partidos.



Pero la reforma política tiene más problemas. El Senado fue convocado el pasado viernes para aprobar la conciliación de esta enmienda, pero ante la falta de quorum que dejó una pelea del ministro de Defensa, Guillermo Botero, con la oposición, sus miembros fueron citados a deliberar a las 7 de la noche de hoy para salvarla. El problema es que no hay muchos antecedentes de un Senado sesionando un domingo a esa hora.



Y como es una reforma constitucional solo puede ser aprobada en las sesiones ordinarias que vencen a la medianoche de hoy. Tampoco tuvo mayor éxito con los proyectos anticorrupción. Las iniciativas quedaron regadas y desdibujadas por el camino.

Ministros correteados

Pocas veces se había visto que el Congreso correteara a los ministros. Esta semana, la ministra Gutiérrez se vio en apuros en la plenaria de la Cámara para terminar un discurso luego de que acusó a la oposición de “mentir” en desarrollo de sus acciones políticas.



Los congresistas de la oposición gritaron sin cesar como en cualquier mitin callejero y la ministra no pudo hacer su intervención como quería.



A la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Susana Correa, de quien bien podría decirse que es la ministra de lo social, la corrieron de la plenaria de la Cámara el pasado jueves luego de ser acusada de chantajear a los congresistas.

El modelo no funciona

Aunque pueden surgir muchas razones para tratar de explicar el fracaso estruendoso de esta legislatura, la de mayor peso es el modelo establecido por Duque de no dar representación a los partidos en el gabinete, que es distinto a lo que es conocido como ‘mermelada’, o sea ofrecer dádivas a cambio de aprobar proyectos.



Ni el propio partido de gobierno, el Centro Democrático, está conforme con este esquema. La senadora María Fernanda Cabal afirmó que al gabinete “le faltó manejo” y, en general, “comunicación” con sectores políticos.



“Aquí se dejó más al buen espíritu, a la libertad, al libre albedrío que todavía nos falta en Colombia. El presidente Duque es muy bien intencionado, pero en Colombia necesitamos un poquito de rejo”, afirmó Cabal.



Su copartidario José Obdulio Gaviria dijo que Gutiérrez y Borrero deben “autoevaluarse” y puso como ejemplo un ministro que renunció por no tener “condiciones para manejar al Congreso. Eso es parte de la autoevaluación”.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo hace poco que hay “arrogancia” en el manejo del Congreso, refiriéndose al papel de algunos ministros.



El fracaso del primer periodo legislativo ya puso al Gobierno a pensar en cambios. La ministra Gutiérrez anticipó que se hará un “gran análisis” en la última semana de enero con el propósito de realizar “un gran Pacto por Colombia” y que “haya realmente una gran coalición” que “nos permita tener otro momento político”.



Lo que muchos se preguntan es si Duque está dispuesto a cambiar su modelo, lo que lo obligaría a hacer un gran remezón en su gabinete y ofrecer participación política a los partidos más afines al gobierno.



Los ajustes de enero podrían dar origen a la salida de varios ministros y a plantear algún tipo de coalición o alianza que le permita al gobierno avanzar en su tarea sin sobresaltos.



