Duque, con nuevas facultades para iniciar diálogos de paz

Luego acaloras discusiones, que se extendieron por varios días y estuvieron cargadas de polémica, el Congreso de la República aprobó la prórroga a la llamada ley de orden público, que otorga facultades especiales al Presidente de la República para iniciar procesos de paz y le entrega herramientas en materia de seguridad.

Si bien la principal intención de esta normativa es dar facultades al Gobierno Nacional para adelantar diálogos de paz, este proyecto acaparó los titulares por otras disposiciones polémicas que tenía su texto.



Por ejemplo, la oposición logró dejar por fuera un polémico artículo que fue propuesto por el representante Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, que le daría la facultad al Presidente para revivir órdenes de captura en contra de exguerrilleros que hacen su curso a la vida civil, lo que según algunos observadores hubiese puesto en peligro el acuerdo de paz logrado en Cuba.

Otra de las polémicas fue la creación de unas zonas especiales de intervención, lo cual, según la oposición, afectaría a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el acuerdo de paz.



Al final se logró dejar en claro que las dos figuras deben complementarse sin que afecte una a la otra. "Quedó claro que debe haber una integración armónica entre las dos figuras", explicó la representante Juanita Goebertus.



También se aprobó un artículo que otorga nuevas facultades al Consejo Nacional de Seguridad, organismo que fue una especie de 'manzana de la discordia ' entre los diferentes sectores políticos.



Según la normativa, este consejo podrá "recomendar al Presidente de la República la declaratoria de zonas estratégicas de intervención" en regiones afectadas por la criminalidad.



Para el Gobierno esto simplemente significa "la llegada del Estado con sus instituciones " a las regiones más alejadas del país, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



Este será, además, un "organismo asesor" del Presidente a la hora de decidir si se inician o no diálogos de paz con grupos al margen de la ley. El consejo, según lo aprobado, podrá además "definir cuándo una organización se puede calificar como grupo armado organizado".



Para algunos sectores de oposición, esta norma "le quita facultades al Presidente" y hace más complejo el proceso de iniciar diálogos de paz.



Sin embargo, el senador Germán Varón, ponente del proyecto, expresó que el Consejo Nacional de Seguridad no es más que un organismo "asesor" y dejó en claro que las zonas especiales de intervención que podrá recomendar este organismo no afectarán los llamados PDET, las zonas creadas por el acuerdo de paz y en las cuales el Estado debe hacer una intervención especial de tipo social.



Otra de las disposiciones del proyecto aprobado es la creación del Registro Nacional de Identificación Balística, con el cual se garantizará la "trazabilidad" de las armas, para saber quiénes las tienen en su poder.



La iniciativa pasa ahora a sanción presidencial para convertirse en ley.



