Rifirrafe entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el Congreso

Dos duros choques tuvieron este jueves los senadores Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Polo, durante la audiencia de la comisión accidental que estudia las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a algunos aspectos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El rifirrafe sucedió cuando el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, intervenía en la audiencia y se refería a un “articulejo” que apareció en la ley estatutaria de la justicia para la paz y que, según el jefe del ente acusador, podría terminar beneficiando a algunos narcotraficantes.



El artículo en cuestión, según Martínez, “dice que no se concederá la extradición a otras personas que estén ofreciendo verdad” sobre el conflicto y que no hayan tenido una participación directa en él.

Agregó que quien “está solicitado en extradición” es el narcotraficante, un tercero, “que no fue parte del conflicto” y “al que dieron ese artículo para acabar con la extradición por la puerta de atrás”, ante lo cual, anunció que está “buscando de dónde salió” la disposición.



En plena intervención del Fiscal, Cepeda interrumpió para pedir la palabra y replicar a lo que estaba diciendo Martínez, a lo cual el mismo Fiscal le manifestó que “no puede ser réplica porque yo no me he referido a usted, senador”.



“Perdón señor senador Iván. Yo le pido respeto. Esta es una audiencia pública. Con mucho gusto al final de los intervinientes puede tener la palabra”, le respondió Valencia a Cepeda.



Pero el congresista seguía hablando fuera de micrófonos, pidiendo intervenir después de Martínez y le dijo a Paloma: “Si me va a censurar dígalo de frente”.



Valencia negó que lo estuviera censurando y lo que el Fiscal anotó: “Estoy seguro de que nos vamos a poder escuchar todos” en esta ocasión.

El congresista del Polo se dirigió entonces al jefe del ente investigador y habló sobre el anuncio de Martínez de que iba a “averiguar” de dónde salió al artículo. “Claro que tenemos que averiguar”, reafirmó el Fiscal, quien agregó “vamos a oírnos todos, eso es lo que importa en este proceso”.



El choque entre los congresistas se revivió cuando concluyó la intervención del jefe del ente acusador y cuando Cepeda, nuevamente, pidió la palabra y la congresista uribista, nuevamente, le manifestó que se la daría al final de la audiencia.



“Senador Cepeda -le dijo Paloma al congresista del Polo-, vuelvo y le pido que nos deje terminar con las personas que están inscritas y citadas y con mucho gusto le damos la palabra”.

Pero el tono subió cuando la congresista le dijo a Cepeda: “Usted siempre quiere sabotear las audiencias” y agregó que en esas sesiones él “siempre quería responder a cada uno de los intervinientes”.



Cepeda, de pie y sin micrófono, seguía hablando de censura, insistía en que ese era “el momento” para hacer su intervención y decía que tenía “el mismo derecho a hablar” que la congresista uribista.



“Creo que la audiencia que yo convoqué, señor senador, es la audiencia y se va a dejar en el orden del día como yo la convoqué, de manera que le doy la palabra a la señora Ministra del Interior”, le dijo Paloma a Cepeda.



Ante esto, el congresista manifestó: “Que reine el autoritarismo. Su actitud es autoritaria”, y abandonó el recinto del Senado, donde se realizaba la audiencia.



