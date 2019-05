‘La fiera está herida y desangrándose’: diputado venezolano

Luego de una peligrosa travesía por la frontera entre Colombia y Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional del vecino país Luis Florido arribó a territorio colombiano para contar detalles de lo que llama la “persecución” del régimen de Nicolás Maduro a los parlamentarios venezolanos.



En diálogo con EL TIEMPO, Florido aseguró que la reacción del régimen venezolano es similar al de un toro cuando lo hieren y se acerca a su muerte. “El régimen se ha vuelto mucho más peligroso en este momento, y está persiguiendo de una manera inmisericordiosa a los diputados”, afirmó.

¿A qué obedece su presencia en Colombia?

Llegamos a Colombia porque no es la primera vez que a mí me persiguen. Cuando fui presidente de la Comisión de Política Exterior del parlamento venezolano recibí distintos tipos de amenaza. Me colocaron flores fúnebres en el carro para amedrentarme, tengo seis juicios en contra por traición a la patria, me anularon el pasaporte y me prohibieron salir del país. Pero en esta oportunidad, yo sabía que iban a ir más allá, como efectivamente fueron con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, y con el golpe parlamentario que le dio el régimen. Así que tuve que pasar la frontera, que cada día está más peligrosa, hacia Cúcuta, y de Cúcuta viaje a Medellín, donde estoy en este momento, pero después viajaré a otro sitio.



¿Cuál es la situación real de los diputados de la Asamblea Nacional al día de hoy?

Muy grave. La fiera está herida y está desangrándose, y cuando la fiera está herida está en su momento más peligroso. Cuando el toro está desangrándose, ataca más, pero uno sabe cuál es el final de toro. El régimen se ha vuelto mucho más peligroso en este momento, y está persiguiendo de una manera inmisericordiosa a los diputados. Ya tenemos tres refugiados en embajadas, otros en resguardos y uno más detenido. Sin embargo, eso no va a amedrentarnos, porque sabemos que lo hacen para paralizarnos y atemorizarnos y cuando le ocurre algo a un diputado, sencillamente asume su suplente. En este caso será así y el parlamento venezolano seguirá legislando, a pesar de la situación en la que nos encontramos.



¿Cuál ha sido el argumento que ha utilizado del régimen de Nicolás Maduro para esta persecución que está haciendo a los diputados de la Asamblea Nacional?

El miedo. Al régimen lo motiva el miedo que tiene contra la única institución legítima que tiene Venezuela. El miedo que tiene por el respaldo internacional que tiene esta institución. Más de 50 países reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Ese miedo hace que ellos quieran huir hacia adelante, luego de los hechos ocurridos el 30 de abril, cuando una parte de la fuerza armada junto con los diputados nos encontramos en un punto de Caracas y ellos estaban tratando de perseguir a todos los diputados que hicimos acto de presencia. Yo estaba allí, acompañando al presidente Juan Guaidó, y estaré de nuevo cuando lo vuelva a requerir.

¿Qué tan debilitado quedó el régimen después de esos hechos?

Yo creo que muy debilitado, porque por primera vez no se ven pequeñas fisuras sino que en este momento se ve una fractura interna del régimen, tanto a nivel militar como de las instituciones que ellos mismos han ido propiciando y que en cualquier momento puede implosionar.



¿En el caso de la fuerza armada venezolana también se ha visto ese debilitamiento?

Completamente. Los miembros de las fuerzas armadas son pueblo, como cualquier otro. A los militares les pasa lo mismo que al pueblo venezolano, que en un 90 por ciento rechaza el régimen de Maduro, por tanto ahí hay una fractura importante.



¿La liberación de Leopoldo López que tanto ha aportado al fortalecimiento de la oposición en Venezuela?

Mucho. Leopoldo López es un líder político que jamás debió estar preso. Es una cárcel injusta, como la de todos los opositores venezolanos. Por lo tanto, la libertad de un líder venezolano es la libertad de la fuerza democrática venezolana, por lo tanto eso ayuda y colabora a que se restituya ese proceso democrático que nosotros intentamos y vamos a seguir intentando consolidar.

¿Cuáles son los siguientes pasos de este proceso de restitución de la democracia en Venezuela?

El paso siguiente, en primer lugar, es no cansarnos como sociedad, como venezolanos y entender que la lucha debemos continuarla, a pesar de todos los obstáculos. La calle es nuestro principal instrumento para movilizar a toda la población que está descontenta y eso debe consolidarse en un proceso en el cual Juan Guaidó asuma oficialmente la Presidencia de la República, es decir, estando en Miraflores, como debe estar, y para ello solo se requiere que el cese de la usurpación se dé con el restablecimiento de la constitución. Y el restablecimiento de la constitución no depende solo de la Asamblea Nacional y del pueblo venezolano, sino también de las fuerzas armadas y la comunidad internacional, que ha venido respaldándonos con mucha fuerza y con mucha contundencia para lograr este objetivo.



¿Qué opina sobre una posible intervención de los Estados Unidos en Venezuela?

Nosotros, más allá de la intervención, lo que buscamos es respaldo para lograr este objetivo. Por supuesto que yo no soy amigo de las intervenciones, eso lo quiero dejar claro, pero sí entiendo que los venezolanos solos no podemos y necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Así que creo que en este momento, como lo ha dicho el presidente Juan Guaidó, todas las opciones están abiertas. Pero la primera opción que tenemos será la restitución de la constitución a través del reconocimiento de los militares venezolanos a Juan Guaidó como presidente.



JUAN FRANCISCO VALBUENA

Redacción Política

EL TIEMPO