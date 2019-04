Les llegó la hora en la Cámara a las objeciones presidenciales

La plenaria de la Cámara de Representantes está citada este lunes a las 3 de la tarde para votar si aprueban o rechazan las seis objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre el papel, y de acuerdo con la posición de cada partido, todo indica que estas serán rechazadas, pues de un total de 170 representantes, 109 irían en contra.



En diálogo con EL TIEMPO, José Daniel López (Cambio Radical) aseguró que admitir los reparos presidenciales sería inconstitucional, mientras que Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) afirmó que las objeciones fortalecerán el proceso de paz.

‘Las objeciones son de inconstitucionalidad’: José Daniel López

López hizo parte de la comisión accidental de la Cámara encargada de estudiar las objeciones. Él, junto con otros cuatro congresistas, radicó un informe en el que pide a la plenaria rechazar las objeciones por ser inconstitucionales y, según ellos, atentar contra el proceso de paz con las Farc. López expone a continuación tres argumentos para votar en contra:



1. Las objeciones son disfrazadas de conveniencia, pero en realidad son de inconstitucionalidad. El Presidente de la República no puede valerse del Congreso para intentar reformar sentencias judiciales. De lo que se trata acá es de la defensa del Estado de derecho y del principio de separación de poderes. En otras palabras, lo que está en juego es la estabilidad democrática.



2. Acá no podemos abrir la puerta para una agenda que algunos quieren desarrollar, de desmontar gradualmente, con mucho disimulo pero con total convicción, los acuerdos de paz. Esta puja por las objeciones presidenciales seguramente será la primera de varias que tendremos que dar para defender los acuerdos de paz, que no pueden ser objeto de reforma, luego de haber salido adelante.

3. Le queremos mandar al Gobierno Nacional un mensaje: superemos las agendas del pasado, concentrémonos en tenderle al país una esperanza de futuro. Es que la política no solo debe ser para debatir los problemas, para agudizar la polarización, sino que también debe ser un medio para resolver problemas prácticos. Por eso, acá, el llamado que le hacemos al Gobierno Nacional es que nos una, no que nos divida, y que en vez de poner en entredicho lo ya logrado en materia de paz, construya sobre lo construido.

‘No discutimos la constitucionalidad’: Álvaro Hernán Prada

El Centro Democrático viene insistieron en la necesidad de modificar los acuerdos de paz. Por esta razón, Prada y Jaime Felipe Lozada (Conservador) radicaron el viernes en la secretaría de la Cámara un informe que pide a la plenaria aceptar las objeciones y así, entre otros asuntos, dar más garantías a las víctimas de las Farc.



1. La extradición es un acuerdo de confianza entre Estados para fortalecer herramientas de justicia que ha sido eficaz en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad. Poner unas condiciones o una obligación para que el Estado requirente tenga que presentar pruebas daña esa confianza. Aunque no se discute la constitucionalidad, obviamente sí se dice que es totalmente inconveniente.



2. La posibilidad que tienen las víctimas de ser reparadas comienza por la obligación de los victimarios de repararlas. Esto debe quedar absolutamente claro. Esta objeción, por inconveniencia, permite aclararlo y facilitar precisamente la reparación y que no sigan siendo burladas.



3. Otra de las razones es el manejo de los listados de quienes pertenecen a las Farc. Aquí trataron de filtrarse algunas personas que no pertenecieron a esa organización criminal y quisieron borrar todo su pasado y blindarse para no ser extraditados. Solamente el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente y por delegación en el comisionado de Paz, puede tener esta facultad y no trasladarla a la JEP.



