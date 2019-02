¿Cómo serán las relaciones entre el Gobierno y el Congreso este año?

De bajo perfil. Así podría decirse que varios sectores políticos pronostican la relación entre el gobierno del presidente Iván Duque y el Congreso en este 2019, luego de que el mandatario insistiera en su esquema de cero participación para los partidos políticos en su administración.

La decisión del Presidente se hizo evidente luego de sus reuniones con las colectividades, en las últimas dos semanas, y que terminaron el pasado martes cuando sostuvo un almuerzo con su partido, el Centro Democrático.



La semana pasada, Duque se reunió con los partidos Conservador, ‘la U’ y Cambio Radical y con los movimientos Mira y Colombia Justa Libres, dos organizaciones políticas de origen cristiano y minoritarias en el Capitolio. El Partido Liberal se marginó de la cita en la Casa de Nariño.

Pese a que varios observadores insistieron enla importancia de que Gobierno y partidos políticos trabajen de la mano para sacar adelante las normas que necesita el país, el mandatario les ganó un primer pulso a estos sectores y mantuvo el esquema de relacionamiento que ha manejado con el Congreso hasta el momento.



Aunque la decisión de Duque marca un estilo diferente al que han tenido los presidentes en la historia reciente de Colombia y, como lo han interpretado algunos sectores, es una muestra de la transparencia con la que quiere gobernar, también es cierto que esto podría traerle un costo político en el Congreso.



Varios observadores han advertido que está en juego la gobernabilidad de Duque en el Capitolio, la cual, en otras palabras, es la capacidad presidencial para que los partidos políticos apoyen sus propuestas para el desarrollo y el crecimiento del país.

Sin embargo, el Gobierno, hasta el momento, tampoco ha anunciado una agenda legislativa abultada y, al parecer, se limitará al Plan de Desarrollo, la reforma política, el Presupuesto (en el segundo semestre) e insistir en una nueva reforma de la justicia, después del fracaso de la última, en diciembre pasado, entre otras iniciativas.



En cuanto a los proyectos anticorrupción, estos parecen estar cada vez menos en la órbita de los partidos políticos, los cuales, por añadidura, estarán más concentrados en la conquista del poder local (alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas departamentales) que en legislar.



Dicho de otra manera, la aprobación de leyes no parece ser el plato fuerte del Congreso este año.

Lo que dicen los sectores políticos

En los debates que realizó EL TIEMPO a través de Facebook Live participaron sectores de los partidos Conservador, ‘la U’, Centro Democrático y Liberal. Cambio Radical fue invitado, pero uno de sus senadores se excusó de asistir a última hora.

Pese a que las opiniones de estos sectores no significan las posiciones oficiales de las colectividades, sí reflejan el pensamiento de varios parlamentarios alrededor del tema.



Para el senador por el Partido Conservador Efraín Cepeda, si ellos son un partido de Gobierno, como lo declararon en septiembre pasado, "que no va a estar en el Ejecutivo, al menos que se les exprese cuál es la posición” oficial “hacia la agenda legislativa” del conservatismo y que haya “diálogo” con su bancada.



“Es muy importante que el Gobierno les explique a los ministros que las únicas iniciativas válidas no son las del Centro Democrático (…) Los ministros no pueden pensar que ante una propuesta, los parlamentarios tenemos que decir sí a pies juntillas, no, tenemos el derecho de analízalo, discutirlo, precisarlo e intentar modificaciones y que se mire también con buenos ojos lo que estamos haciendo”, afirmó Cepeda.

Nosotros quisiéramos tener, con otros partidos, responsabilidades políticas FACEBOOK

TWITTER

Berner Zambrano, senador por ‘la U’, aseguró que han transcurrido seis meses desde que comenzó el periodo del Congreso y el Gobierno y los ministros “no han aprovechado ese potencial que todo mandatario tiene cuando comienza su periodo”.



“Nosotros quisiéramos tener, con otros partidos, responsabilidades políticas”, afirmó el congresista nariñense, quien agregó que con un esquema actual “el que pierde no es el Congreso ni el Gobierno sino el país, los colombianos que están esperando esas reformas”.



Harry González, representante a la Cámara por el Partido Liberal, la única colectividad que se marginó de la cita con el presidente Duque, afirmó que el Gobierno “debe sincerarse” y “aclarar si les dará participación o no a los partidos políticos”.



“No podemos seguir asociando que pedir inversión en las regiones sea ilegal o se asocie con la ‘mermelada’. Se debe devolver al Congreso de la República esa apropiación presupuestal”, afirmó González.



Agregó que el Gobierno debe “establecer” cuáles temas son su “prioridad” en el Congreso para “articular la gobernabilidad y sacar adelante" esas prioridades.



El senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, afirmó que la forma de relacionarse del Legislativo y el Ejecutivo “ha cambiado”, pero que la participación de los partidos “es muy importante” y que se “debe encontrar un punto medio”, en el que esta se permita “sin incurrir en la corrupción o ‘mermelada’”.

“La nueva relación entre el Estado y los partidos es más difícil, pero también le devuelve la independencia al Congreso ya que su función no se limita a la aprobación notarial, sino que existe una construcción colectiva”, dijo el congresista antioqueño.



Así las cosas, no se prevé, por el momento, una abultada agenda legislativa oficial en los meses por venir, pero tampoco se ve a los partidos políticos con mucho entusiasmo para rodear al Gobierno. Más si se tiene en cuenta que este año la mayoría de las colectividades estará más concentrada en la conquista del poder local que en la actividad legislativa.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G

REDACTOR POLÍTICO