¿Cómo queda la centroizquierda con la salida de Mockus y Ángela María?

En los últimos 15 días los sectores de oposición en el Congreso han perdido a dos de sus más connotados líderes, por cuenta de fallos judiciales.



El primer caso fue el de Antanas Mockus, a quien el Consejo de Estado le declaró la nulidad de su elección por una inhabilidad, y este jueves se conoció el de la representante Ángela María Robledo, cuya curul se pierde por doble militancia.

Son dos golpes sensibles. Por un lado, Mockus logró la mayor votación de los sectores de oposición, más de 500.000 votos, mientras que Robledo viene de ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, con más de 8 millones de votos.



Además, hay reconocer que los dos, y especialmente el exalcalde, son verdaderos íconos en el Capitolio. Son muy respetados.

#AngelaMaríaEstamosContigo

Acompañando a nuestra compañera @angelamrobledo La sentimos más fuerte que nunca. Es una luchadora y los luchadores nunca se dan por vencidos. Esto sigue. No nos callarán. pic.twitter.com/va4s8OM20Q — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 25 de abril de 2019

Desde el punto de vista contable, hoy la centro izquierda realmente solo se quedaría sin una curul, la de Robledo, porque la Mockus sí será reemplazada, lo que significa que en cualquier caso los ‘verdes’ mantendrán sus nueve senadores.



Pero para ellos todavía no todo está perdido. El senador de los ‘verdes’ ya interpuso una tutela con la esperanza de mantener su curul y la representante también anunció que entutelará en procura de seguir en el Legislativo.



De todas maneras, los sectores de izquierda, aunque se trata de fallos judiciales, no han desaprovechado esta ocasión para enviar sus mensajes.



Para el excandidato presidencial Gustavo Petro, “quitar la curul” de Robledo “es una lamentable decisión del Consejo de Estado que aún así respetamos”.



“El Consejo de Estado debería sentenciar de una vez que elimina la oposición en Colombia. Con un rasero absuelve a Marta Lucía Ramírez y con otro le quita la curul que la Constitución y el derecho a la oposición le dio a Ángela María Robledo. Ahórrense las ‘legales maneras’!”, escribió en twitter la exsenadora Claudia López.



El senador Pablo Catatumbo, del partido Farc, dijo que Robledo obtuvo su curul como lo establece el Estatuto de Oposición. “Un duro golpe a la democracia”, aseguró.



Mientras tanto el senador Iván Marulanda, de los ‘verdes’, aseguró que “el Consejo de Estado sigue con la masacre política en el espacio precario de la democracia colombiana. Ahora saca de la Cámara de Representantes a Ángela María Robledo, congresista y dirigente extraordinaria ¡Pobre país!”.



Por su parte el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, cuestionó que con situaciones muy similares, Marta Lucía Ramírez salió del Partido Conservador y se inscribió a la vicepresidencia por el Centro Democrático.“¿Por qué una mantiene la curul y la otra la pierde?”, se preguntó.

Lo que opinan

Para Patricia Muñoz, profesora de la universidad Javeriana, con los fallos del Consejo de Estado la centroizquierda “queda golpeada”



Dijo que la Alianza Verde pierde un símbolo con la salida de Mockus, mientras que el sector de Petro pierde no solo porque la representante fue su fórmula vicepresidencial sino porque ha sido una figura visible y luchadora.

Para Muñoz, “los dos pierden”.



El profesor Jairo Libreros, de la universidad Externado, dijo que la centroizquierda “pierde representantividad nacional, pierde un liderazgo”.



Dijo que en el caso de Mockus se pierde un referente ético muy grande y el caso de Ángela, se gana una candidatura brillante con una opción grande de conquistar la alcaldía de Bogotá.



“No puedo decir que la oposición no se ve afectada porque Ángela María Robledo es una de las figuras más importantes de la izquierda, pero al final sí va a salir favorecida por toda la visibilidad que generan estos fallos del Consejo de Estado: primero el caso Mockus, segundo el vilo de la personería jurídica de la Colombia humana, y ahora lo de Ángela Maria Robledo. Esto para las elecciones regionales es un plus, porque despierta la solidaridad de los jóvenes e independientes”, dijo Mauricio Jaramillo, polítologo e internacionalista.