César Gaviria no le caminará a propuesta de acuerdo del uribismo

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, no aceptó la propuesta del Centro Democrático de buscar un acuerdo político en torno a las objeciones que el presidente Iván Duque presentó a algunos aspectos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue la encargada de llamar al expresidente Gaviria para explicarle las inquietudes que tienen en su partido alrededor de esa ley estatutaria.

Al Presidente Gaviria el país le reconoce su compromiso y su carácter en la lucha contra el narcotráfico, por eso le pido que nos ayude a derrotar a los mafiosos con las objeciones. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) 23 de abril de 2019

Entre ellas una de las principales es la posibilidad de que haya 'colados' en la justicia especial debido a un artículo del que ha venido hablando el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y que permitiría que terceros que no hayan participado de manera directa en el conflicto y aporten verdad al sistema no sean extraditados, en caso de que sobre ellos pese un requerimiento en ese sentido.



Esto, en palabras del fiscal Martínez, sería un intento de acabar con la extradición "por la puerta de atrás".



Ante esto, la congresista uribista intentó conseguir el apoyo del expresidente para que el liberalismo los acompañara en aprobar esa objeción a la justicia para la paz, pero su labor fue en vano.

El expresidente liberal le respondió que él, personalmente, ya había consultado con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la JEP y que le habían certificado que la extradición no se vería afectada con ese artículo incluido en la ley estatutaria.



“El Partido Liberal continúa firme con la paz y no modificará su negativa a esas objeciones que podrían afectar los acuerdos”, aseguró el jefe del liberalismo.



En cuanto a un eventual llamado que le haría el Gobierno a Gaviria para analizar este asunto, fuentes cercanas al exmandatario le dijeron a EL TIEMPO que hasta la noche del miércoles nadie del Ejecutivo lo había buscado.



El uribismo también ha llamado la atención del exministro Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, para que acompañe esta objeción, pero hasta el momento no se conoce una respuesta oficial del exvicepresidente.



