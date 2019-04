Las ‘sumas y restas’ para las objeciones a la JEP en Cámara

Dos informes que proponen decisiones opuestas se encontrarán mañana los representantes a la Cámara que tendrán que votar las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales, al menos en el papel, están más cerca del hundimiento que de la aprobación.

El miércoles pasado, en horas de la mañana, un grupo de cinco representantes a la Cámara, defensores de la integridad del acuerdo de paz, radicaron un primer informe en el cual piden rechazar los reparos que envió el presidente Iván Duque a algunos aspectos de la ley estatutaria de la JEP.



Juanita Goebertus (‘verdes’), José Daniel López (Cambio Radical), Carlos Ardila (Liberal), John Jairo Cárdenas (‘la U’) y David Racero (Coalición Lista de la Decencia), desde que fueron nombrados en la comisión accidental, encargada de analizar esas objeciones, dieron muestras de que no estaban de acuerdo con ellas.



En la otra orilla quedaron Jaime Felipe Lozada (Conservador) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), quienes radicaron el viernes pasado su informe pidiendo lo contrario: aprobar las discrepancias del Gobierno con la JEP.

La intención del Ejecutivo es especificar aspectos como que la reparación de las víctimas estará en cabeza de las Farc; quién investigará delitos llamados de ejecución continuada, como el narcotráfico y el secuestro, y aclarar el tema de la extradición para los exmiembros de esa organización que hayan cometido delitos extraditables después de la firma del acuerdo de paz, es decir, el primero de diciembre de 2016.



Sin embargo, las cuentas parecen no ser favorables para el Gobierno después de que varios partidos declararon su intención de rechazar las objeciones presidenciales y dejar la ley estatutaria de esa justicia transicional tal y como salió de su revisión en la Corte Constitucional.



El Partido Liberal, que tiene 35 representantes a la Cámara, fue uno de los primeros en pronunciarse y anunciar que la bancada en esa corporación no las acompañaría.

De hecho, el pasado 20 de marzo, el secretario de la colectividad, Miguel Ángel Sánchez, envió al Congreso el acta en que quedó certificada la decisión tomada el 12 de marzo por sus congresistas.



El pasado 28 de marzo, y tras una reunión en la que escucharon las posiciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez –defensor de esos reparos–, y de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, los congresistas de Cambio Radical tomaron el mismo camino.

Aunque hubo una discusión pública entre el senador Richard Aguilar, del sector vargasllerista, y el representante César Lorduy, del bloque de los Char, en la que dejaron en evidencia que la decisión no había sido unánime, todo parece indicar que los 30 representantes votarán unidos.



El bloque de la familia Char, en el cual parece haber algunos representantes inclinados a acompañar los reparos, votaría en contra de ellos.



Sobre su cabeza está la aplicación de la ley de bancadas si votan en sentido contrario al que decidió la mayoría, y muchos de ellos no quieren que les quiten el derecho a intervenir en el Congreso durante algún tiempo, como podría suceder si no se acogen a la decisión de la bancada.



Ahí van 65 votos en contra de las objeciones, a los que se suman 17 más de los partidos opositores al Gobierno Nacional y defensores de la integridad de lo pactado en La Habana. Irían 82 votos.



A la tendencia se unieron los representantes de ‘la U’, que son 27, los cuales decidieron el martes pasado, en votación de bancada, que tampoco acompañarán la posición del Gobierno Nacional.



“El partido de ‘la U’, que está trabajando unido, está unido en cuanto a la defensa de la paz, en que este es un caso juzgado y que el Presidente se equivocó en el camino adoptado por vía de las objeciones”, afirmó Aurelio Iragorri, jefe de ‘la U’, el martes pasado luego de que la bancada de Cámara tomó la decisión.



Ahí irían 109 representantes, de un total de 170, en contra de la propuesta oficial, lo que la dejaría fuera de combate y hundida en la Cámara.



Desde la orilla de esas mayorías, el representante a la Cámara por Cambio Radical José Daniel López dejó ver su confianza en el triunfo de esa posición.



“Estamos absolutamente optimistas. Estamos seguros de que quienes nos oponemos a las objeciones presidenciales triunfaremos por un amplio margen en la votación del lunes y creemos que va a ser una ocasión histórica en la cual la defensa del Estado de derecho se va a encontrar con la defensa del acuerdo de paz”, afirmó López.

El otro informe

El viernes pasado en la tarde, el representante Lozada radicó en la Secretaría de la Cámara el informe elaborado de manera conjunta con su colega Álvaro Hernán Prada, uribista, y que propone acoger las objeciones.



Para él, esos reparos “son una oportunidad histórica para lograr consensos en torno a la paz, para superar la polarización que lamentablemente vivimos en Colombia, pero, sobre todo, para lograr poner de una vez por todas a las víctimas en el centro del acuerdo”.



No obstante, en su orilla solamente quedan los 32 representantes del Centro Democrático, el partido del presidente Duque, y los 21 del Partido Conservador, algunos de los cuales estaban inclinados a irse con las mayorías.



Pero así esos dos partidos decidan apoyar las objeciones, solamente sumarían 53 votos, los cuales estarían lejos de la cifra de 87, que es la mínima exigida para que los reparos sean acogidos o rechazados.



Los ocho representantes a la Cámara restantes para completar los 170 son cuatro del partido Farc, los cuales deberán declararse impedidos para esa votación por haber participado en la construcción del acuerdo de paz, y otros cuatro de partidos minoritarios en el Capitolio.



Un tema que podría demorar mañana la votación en la Cámara sería el gran cúmulo de impedimentos –o peticiones para separarse del debate– que se espera que radiquen los representantes.

El procurador general, Fernando Carrillo, ha dicho que ese trámite no se puede hacer ya que el proyecto de ley estatutaria es “cosa juzgada constitucional” y no es posible hacerle modificaciones.



Pese a que la Corte Constitucional, en respuesta a una consulta del presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, dio vía libre al trámite de las objeciones, es posible que varios quieran asegurarse y soliciten marginarse del debate.



Si las cuentas que están en el papel se mantienen en la votación de la Cámara, el Gobierno sufriría una derrota en esa corporación y muchos comenzarán a preguntarse de dónde sacará el uribismo las mayorías para hacerle las modificaciones al acuerdo de paz que han anunciado hasta el momento.



POLÍTICA