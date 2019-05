En la Cámara chiflan a senadores y los obligan a abandonar el recinto

Las últimas semanas en el Congreso de la República han estado marcadas por acalorados debates y peleas. El último gran agarrón fue en la noche del jueves entre el senador Richard Aguilar y el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón.

Pocas horas después de que el Senado decidió que el futuro de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo resolvería la Corte Constitucional, la discusión del Plan Nacional de Desarrollo se tomó el Capitolio Nacional.



El motivo de la pelea entre el congresista de Cambio Radical y el presidente de la Cámara sucedió porque el Senado, por cuestiones de tiempos, se vio obligado a acoger lo aprobado por la corporación que preside Chacón.



Resulta que por ley el plan de desarrollo debe estar aprobado a más tardar el miércoles 8 de mayo y como la Cámara lo aprobó ayer y citó su próxima sesión justo para ese día, si el Senado aprobaba un texto diferente, no habría tiempo para una conciliación y en ese caso el Gobierno habría tenído que expedirlo por decreto.

El acalorado reclamo del senador Richard Aguilar (@RICHARDAGUILARV) en la Cámara de Representantes por el Plan Nacional de Desarrollo. pic.twitter.com/Nv8mkBEJNZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 3 de mayo de 2019

Como las últimas dos semanas el Senado estuvo centrado en la discusión de las objeciones a la JEP, solo hasta el jueves en la noche se votaron los impedimentos de los congresistas para decidir acerca del Plan de Desarrollo.



Así las cosas, solo acogiendo lo aprobado por la Cámara, la iniciativa alcanzará a estar lista para esa fecha.



Al enterarse de situación, el senador Aguilar, quien hace parte de las comisiones económicas, se dirigió hasta el Salón Elíptico, donde sesiona la Cámara, y pidió espacio para discutir algunos artículos. Además, cuestionó la decisión de Chacón. “Tienen temor a que se haga la conciliación”, afirmó delante de la plenaria.

"A nosotros nos respetan, al Senado se le respeta, es una falta de respeto, no nos vayan a cercenar el derecho al voto. Nos toca ser borregos de lo que defina la Cámara de Representantes. Tan fácil como eso porque no quieren dejar al Senado hacer parte del debate con profundidad", gritó el senador al presidente de la Cámara en medio de la algarabía de los demás congresistas y otros senadores que lo acompañaron.



Mientras Aguilar gritaba, algunos representantes le recriminaban por su actitud, diciendo que la “la Cámara también se respeta” y le pedían que “dejara la agresividad”.

Incluso, algunos pidieron que sacaran a Aguilar: “sáquelo, sáquelo”, “fuera, fuera”, se escuchó un par de veces.



Y Chacón no se quedó callado e incluso les dijo a los senadores que se fueran a tramitar las objeciones.

“Vayan pa’ allá y cojan juicio, miren el juicio de la Cámara, senadores. Vayan a votar las objeciones”, dijo Chacón en medio de la ovación de algunos representantes.



Al final, los senadores se retiraron y aprobaron el Plan de Desarrollo: “Pese a mis críticas, que no tuvimos un debate democrático, lo aprobamos porque prevalecieron los intereses de los colombianos sobre este gran país”, aseguró Aguilar.



