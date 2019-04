Recusaciones e impedimentos aplazan votación de JEP para este martes

Para este martes a las 2 de la tarde quedó aplazada la votación en el Senado de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras una larga jornada de impedimentos y recusaciones entre defensores y detractores, que impidió que el tema se abordara de fondo.

Desde que la sesión se inició, a eso de la 1:30 de la tarde, los senadores de ambos bandos se trenzaron en una batalla de acusaciones, recusaciones e impedimentos, lo cual introdujo un clima de confusión y caos.



Entre tantos recursos interpuestos por unos y otros, hubo momentos en que la sesión no tenía un rumbo claro.



Aunque es usual que los congresistas griten o pongan un tono de voz grave en sus intervenciones, lo que el lunes se observaba en sus palabras era desesperación.



Abundaron los discursos extramicrófonos y las dudas sobre la norma que debía regir estos procedimientos. Inclusive, se distribuyeron de afán ejemplares con el Reglamento del Congreso para tratar de aclarar los galimatías jurídicos que no dejaban avanzar en la discusión de fondo.



Durante las primeras seis horas de deliberación no hubo alusiones sólidas al tema de fondo: las objeciones a la JEP.



El gobierno, que luchaba de manera ingente por impedir una nueva derrota, envió una ‘dura artillería’ conformada por las ministras de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y de Justicia, Gloria María Borrero.



También llegaron a reforzar su acción el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el consejero para la Política, Jaime Amín y el canciller Carlos Holmes Trujillo.



Holmes Trujillo, cuya cartera en principio no tiene que ver con el debate, saludó de mano a cada uno de los senadores, dialogó de manera reservada con varios de ellos y se dirigió en ocasiones a sus compañeros de gobierno comentando aspectos de la sesión.



El senador Álvaro Uribe, uno de los congresistas más activos y líder absoluto del partido de gobierno, tuvo que ausentarse por varias horas ante la duda de si estaba habilitado o no para hablar del tema. Y Gustavo Petro, otro senador reconocido por su oratoria fogosa, no había pronunciado una sola palabra en público.



El tema de los impedimentos o peticiones que hacen los propios congresistas para no participar en el debate, tuvo que ser votado dos veces y, en el caso de la senadora uribista Paola Holguín (uribista), hasta tres veces.



La duda que había era si quienes se habían marginado del debate de la ley estatutaria de la JEP, en 2017, seguían en la misma situación o se les podía levantar el recurso. Después de una hora y media de votar estos impedimentos, la plenaria cayó en cuenta de que lo estaba haciendo de manera irregular y le tocó comenzar de nuevo. Desde cero.

Llevamos más de 7 horas en tácticas que dilatan la discusión. Después de infinitos impedimentos proponen aplazar la discusión para mañana. Ya es hora de leer los informes y pasar a la votación de las Objeciones a la JEP #JEPSinObjeciones https://t.co/d6SLXxf9St — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 30 de abril de 2019

Cuando los senadores estaban a punto de culminar este trámite, hacia las 4:30 de la tarde, se conoció una recusación que interpuso el presidente del Congreso, Ernesto Macías, contra el senador por el Polo Iván Cepeda, debido a un supuesto conflicto de interés porque su esposa es contratista de la JEP, lo que fue rechazado de manera cerrada por los sectores opositores.



El senador por Alianza Verde Antonio Sanguino no dudó en afirmar que esa era “una maniobra dilatoria de los enemigos de la paz” y su colega del Polo Jorge Enrique Robledo afirmó que Macías, enviado por la Casa de Nariño, estaba tratando de dilatar la votación de las objeciones con el fin de “ganar tiempo y dividir a los partidos políticos”.



No tardó mucho en que recusaran al propio Macías, presidente de la corporación y ficha clave del uribismo.



Pero luego el turno de las recusaciones fue para otro fogoso, el senador Roy Barreras, alfil clave de la oposición en este debate.

Ante tanta recusación fue convocada para las 9 de la mañana del martes la Comisión de Ética del Senado, a la que le corresponde resolver esos recursos.



Entonces surgió la controversia jurídica de si habría que esperar a que se resuelvan las recusaciones para continuar el debate.



Hacia las 9:10 de la noche se acordó que el debate continuará este martes.



POLÍTICA