Ángela M. Robledo quiere mantener curul, pero no descarta la Alcaldía

Antes de decidir si aspira a la alcaldía de Bogotá, Ángela María Robledo intentará recuperar su curul.

Así lo manifestó en la mañana de este jueves durante una rueda de prensa que ofreció con el senador Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana.



Aunque en principio se pensó que esta convocatoria sería para anunciar su aspiración a la alcaldía de Bogotá, en realidad fue para anunciar que interpondrá una tutela para recuperar su curul, después de que el Consejo de Estado se la quitó por doble militancia. “Respetamos al Consejo de Estado, por supuesto, pero la decisión no es una decisión justa. Recuperar la curul es uno de los caminos”, dijo Robledo.

Sin embargo, no descartó aspirar a la alcaldía de la capital. “Una candidatura mía, a la Alcaldía de Bogotá, seguirá sobre la mesa, pero tengo claro que la división no es camino. Vamos con fuerza a un acuerdo programático para Bogotá, al tiempo que defenderemos #LaCurulDeLaOposición”, trinó Robledo.



Por su parte, el senador Gustavo Petro aseveró que en el caso de Ángela María la curul que le están quitando a la Colombia Humana no es reemplazable, como sí es el caso de Antanas Mockus, a quien el Consejo de Estado le declaró nula la elección.



“Una decisión que en mi opinión es arbitraria, que va contra todo derecho político fundamental”, afirmó Petro.



