‘A Gustavo Petro y a mí nos quieren exterminar’: Ángela María Robledo

“A Gustavo Petro y a mí nos quieren exterminar, nos quieren anular políticamente, pero no lo van a lograr”. Con estas palabras la representante a la Cámara de Colombia Humana, Ángela María Robledo, le salió al paso a los señalamientos que hizo el expresidente Álvaro Uribe en referencia al senador Gustavo Petro, al asegurar que prefiere “80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”.

Pocos minutos antes del pronunciamiento de Uribe, Petro había asegurado que “el proceso con los paramilitares (que Álvaro Uribe lideró como Presidente) no es sino la politización de un acuerdo con el narcotráfico colombiano”. La pelea se dio este martes en medio del debate en la Plenaria del Senado sobre la fecha para decidir sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.



Este miércoles la representante Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Petro en las pasadas elecciones presidenciales, salió en defensa del exalcalde de Bogotá.



“A Gustavo Petro y a mí nos quieren exterminar, nos quieren anular políticamente, pero no lo van a lograr (…). Hablo desde una curul que está silenciada, no somos sicarios morales y Gustavo Petro es un hombre de paz que exige ser respetado en un recinto donde se dice que vive la democracia”, expresó Robledo.



En el mismo sentido se pronunció al representante de la Lista de la Decencia María José Pizarro, quien pidió “respeto por la persona de Gustavo Petro”.

El debate se calentó. Sectores del uribismo salieron de inmediato a ripostar. La primera en pronunciarse fue la representante Margarita María Restrepo, quien dijo que “Ángela María Robledo cabalga desde la imagen del presidente Uribe, porque no tiene nada más para hacerse notar”.



“El señor Gustavo Petro desde siempre se ha dedicado a difamar al presidente Uribe (…) Ahora se ha dedicado a asesinarlo moralmente”, dijo Restrepo.



El representante Óscar Darío Pérez, también del Centro Democrático, fustigó posteriormente: “El decano en difamación en Colombia es el señor Gustavo Petro, él sí que es experto en difamar”.



POLÍTICA