Oposición acusa a funcionaria del Gobierno de 'repartir mermelada'

En todo un alboroto se convirtió el debate de la reforma política en la plenaria de la Cámara de Representantes luego de que sectores de oposición acusaran a la directora del Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Susana Correa, de ir al recinto a “repartir mermelada”.

Todo inició luego de que la plenaria tomó la decisión de hundir el artículo de las listas cerradas dentro de la reforma política, lo que era considerado como el corazón de la iniciativa. Esto provoco que algunos funcionarios del Ejecutivo se acercaran a conversar con los representantes, pero una intervención del liberal Harry González desató la polémica.



“¿Quién es esta señora que se acercó a decirme que no me iba a ayudar? ¿Me está hablando a mí o al Partido Liberal? ¿De dónde salió esta señora que viene aquí a decirme que no me va a ayudar?”, preguntó González de forma airada.

Representante @GabrielJVallejo : "No aceptamos que se le falte el respeto a Susana Correa por que es una alta funcionaria del gobierno" #ReformaPolítica #PlenariaCámara — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) 13 de diciembre de 2018

En su intervención, el representante liberal no aclaró a quién hacía referencia, pero fue el congresista de Alianza Verde Inti Asprilla quien reveló de quién se trataba.



“La señora Susana Corredor (Correa), directora del DPS, no tiene nada que venir a hacer al Congreso, no puede venir a chantajear a los congresistas, eso es mermelada pura. Este Gobierno que tanto criticó a Santos viene acá a tratar de amenazar, a tratar de chantajear”, dijo Asprilla muy disgustado y agregó que “acá se debate, no se viene a repartir mermelada”.



En respuesta a la polémica, Correa explicó que su presencia en la plenaria se debe a que estaba "defendiendo no solo un proyecto del Gobierno sino una iniciativa muy importante para la participación de la mujer".



Frente a lo dicho por el representante González, la directora del DPS argumentó que todo fue "un mal entendido", pues "ni siquiera" conoce a este congresista liberal .

Los ánimos se caldearon a tal punto que el representante Atilano Giraldo, quien presidía la sesión, tuvo que pedirle a la funcionaria del Gobierno que se retirara del recinto.

“Mis excusas si alguien se sintió ofendido, desde el Gobierno y el Centro Democrático vemos con respeto la decisión que tomó la plenaria”, expresó el uribista Álvaro Hernán Prada, quien pidió calma a los congresistas.



La reforma política sigue discusión en la plenaria de la Cámara.



POLÍTICA