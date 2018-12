¿Qué tan problemático es hablar de temas de mujeres?

Hablar, opinar, denunciar o aconsejar sobre los derechos, la situación y la realidad de las mujeres siempre genera polémica. A pesar de que se ha logrado ganar más espacio para el tema de género en los medios y las redes sociales, aún falta mucho por tolerar y desprenderse de conceptos machistas. Es lo que afrontan en cada podcast las mujeres del programa 'Degeneradas'.



Las redes sociales son el lugar más común donde suceden estos ataques, ya que esta “es la forma más fácil de violentar a una mujer”, afirma Cindy Morales, periodista que conduce el podcast. Incluso, asegura Cindy, cuando el programa habla sobre la inequidad salarial o los impuestos que deben pagar las mujeres por toallas higiénicas u otros productos, se desata una serie de comentarios machistas.

Dentro de estas reacciones, se arremete contra las integrantes del podcast, señalándolas de ser feministas extremistas, o 'feminazis'. Sin embargo, este movimiento tiene varios matices y no todas las personas que promueven los derechos de las mujeres actúan del mismo modo.



“No necesitamos ser las feministas más radicales del mundo para defender a una mujer que está siendo agredida, para alzar la voz en un momento en el que hay algún opresor o donde hay violencia de género”, asegura la directora de Degeneradas.

A pesar de estos comentarios, Cindy rescata que cada vez se ha podido generar más conciencia y más espacios para hablar sobre la situación y los derechos de las mujeres. “Si uno mira en retrospectiva, hace cinco años ni siquiera tocábamos el tema”, señala, y agrega que EL TIEMPO no tenía otro espacio donde se hablara de cosas de mujeres que no fueran necesariamente temas de violencia de género.



Lo cierto es que queda mucho trabajo por hacer. En ese sentido la conductora de 'Degeneradas' cree que pese a que algunos medios han asumido una mayor responsabilidad en la cobertura de estos casos, el periodismo continúa siendo una profesión “hipermachista” y tal vez faltarán un par de generaciones para que todas las mujeres tengan la plena libertad de decidir sobre qué hacer con sus vidas como tener hijos o no, o nunca casarse.



Para el próximo año, ‘Degeneradas’ planea evaluar qué ha pasado con la implementación del Acuerdo de Paz en los puntos relacionados con género, que para ellas ha sido muy pobre.



En este episodio del podcast de No Es Hora De Callar, la subeditora de EL TIEMPO y directora de la campaña, Jineth Bedoya, habló con Cindy Morales sobre las reacciones que producen los temas de mujeres, las diferentes posturas dentro de la defensa de sus derechos y la labor que se viene para 2019.

NO ES HORA DE CALLAR