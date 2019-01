Pareja de Rugeles dice que denuncia para que él tome conciencia

Esta semana se conoció una nueva denuncia de agresión física contra el periodista Gustavo Rugeles instaurada por su pareja, Marcela González.



De acuerdo con el testimonio que González le dio a la Fiscalía, Rugeles la golpeó en su cara con un zapato generándole una lesión en su ojo izquierdo y le dio varios golpes en sus piernas. El hospital donde fue atendida la joven, de 23 años, determinó que las lesiones debían tener una incapacidad de 7 días.

Sin embargo, este miércoles, luego de que el asunto escalara públicamente, Marcela habló en Blu Radio y señaló que su pretensión no es que Rugeles sea detenido, sino que tome conciencia sobre sus actuaciones.



La joven hizo énfasis en que todas las personas cometen errores pero que se deben valorar todas las cosas buenas de ellas.



"Yo hago lo que tengo que hacer, mi interés es que él entienda", dijo Marcela, al referirse a por qué interpone recursos judiciales en contra de su pareja pero mantiene la relación sentimental con él.



"Una persona que quiere hacer daño no haría tantas cosas bonitas como las hace él", afirmó.



Agradeció el apoyo de todas las personas que le escriben y le dicen que la entienden, pero rechazó los mensajes de quienes, según ella, le dicen qué es lo que tiene que hacer, como por ejemplo "salir de esa relación".

Aunque insistió en que la entrevista que le concedía a Blu no era para defender a Rugeles, definió su relación como: "la apuesta en la que realmente creo porque sé que es un ser humano que tiene muchas cosas buenas".



Tal como lo hizo en enero del año pasado, cuando se conoció sobre su primera denuncia en contra del periodista, dijo que el asunto es un tema que deben resolver ellos dos, aunque después afirmó que las investigaciones deben seguir. “Es un asunto entre él y yo, es un proceso que hemos vivido él y yo”, dijo.



Este martes, el periodista publicó en su Twitter un mensaje en el que afirmaba que nunca ha golpeado a una mujer y que vive bajo un yugo. "Nunca he golpeado a una mujer, lo juro ante dios y lo demostraré. Vivo bajo un yugo, una situación familiar que no le deseo a nadie. Es evidente que en medio de los grandes debates siempre aparecen los mismos, como roedores mordiendo la misma herida, empujando montajes y amenazas".

Nunca he golpeado a una mujer, lo juro ante dios y lo demostraré. Vivo bajo un yugo, una situación familiar que no le deseo a nadie. Es evidente que en medio de los grandes debates siempre aparecen los mismos, como roedores mordiendo la misma herida, empujando montajes y amenazas pic.twitter.com/F5r8MUhp4m — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) 15 de enero de 2019

Respecto a esa publicación, Marcela González dijo que el yugo al que se refiere Rugeles es la presión social que sufren ambos porque la gente constantemente lo juzga a él por ser una figura pública.

Sobre la negación que hace Rugeles de los golpes a mujeres, no se refirió la joven. Sin embargo, en la noticia criminal abierta por la denuncia del pasado 10 de enero consta que Marcela la dijo a la Fiscalía que esta es la quinta vez que el hombre la golpea.

Además, en los antecedentes de Rugeles existe otra denuncia de una expareja suya a quien también agredió física y psicológicamente.

