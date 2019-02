¿Es posible hacerle frente a la violencia en redes sociales?

Las redes sociales están plagadas de comentarios negativos hacia diferentes personas. Algunos tienen más visibilidad por quienes están involucrados pero, todos cumplen con el mismo propósito: agredir. Sin embargo, las más afectadas son sin duda las mujeres. Sus agresores buscan justificar argumentos políticos o ideológicos con insultos dirigidos a su condición, vida íntima o vida personal.



Ataques como los que han recibido las periodistas Claudia Gurisatti y Ana Cristina Restrepo por parte de líderes políticos y columnistas, respectivamente, son solo un ejemplo de lo que sucede a diario.

Claudia Gurisatti fue acusada por el excandidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro, de tener algún tipo de relación con el jefe paramilitar Carlos Castaño, por una entrevista realizada hace 20 años. Por ese trino, varias personas se atrevieron a asegurar que ella era amante del desaparecido jefe de las AUC, y de ahí en adelante se publicaron una serie de memes y mensajes insultantes, agresivos y faltos de veracidad.



En el caso de Ana Cristina Restrepo, periodista antioqueña, fue señalada por Raúl Tamayo, columnista del diario El Colombiano, de ser “una activista política de la guerrilla”, fue cuestionada reiterativamente por usuarios, de ser vocera de las Farc.



Afirmaciones como esas pueden ser peligrosas en un país como Colombia. “Vincular a una persona con grupos armados en este país, es poner una lápida en su cuello”, señaló Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO, en diálogo con Andrés Garibello, el editor de audiencias de EL TIEMPO.

Es claro que cada tuit, publicación o comentario mal intencionado puede desencadenar agresividad, homofobia, polarización o exclusión, sin contar los daños que genera al entorno del afectado. FACEBOOK

TWITTER

Para Andrés, cada comentario de ese tipo equivale a un golpe o a un moretón hacia las mujeres. Congresistas mujeres como Paloma Valencia, Angélica Lozano o Claudia López son “golpeadas virtualmente” con ataques en sus redes sociales. Las tildan de locas, brutas, mamertas, gays y otros términos que no involucran su trabajo, si no su condición de mujer.



En los últimos días, el caso del periodista Ignacio Greiffenstein, quien llamó “fanáticas petristas con pinta de putas” a un grupo de mujeres en su cuenta oficial de Twitter, llevó a que renunciara al cargo que tenía en la Presidencia de la República.



Este tipo de agresiones no trascienden a un ámbito legal y por eso urge, en concepto de Andrés Garibello, que se plateen normas de regulación sobre el lenguaje ofensivo y destructivo en las redes sociales.



Les invitamos a escuchar el podcast de No Es Hora De Callar sobre este tema.

NO ES HORA DE CALLAR