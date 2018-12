El periodismo cambió la vida de 12 sobrevivientes de violencia sexual

“Nos arrancaron algo hermoso, algo digno, pero no nos arrancaron lo más valioso que es la vida y la dignidad. Con esa vida que nos dejaron podemos hacer muchísimas cosas. Yo las invito a que sobresalgamos por nosotras mismas”. Estas palabras son de Luz Dary Castillo, una de las sobrevivientes de violencia de género, que decidió aceptar el reto de hacer periodismo para transformar su realidad.



Ella es un de las doce mujeres que protagoniza el documental de EL TIEMPO #ElPoderDeMiVoz, que hoy fue presentado como parte de la campaña No Es Hora De Callar. Este trabajo se publica en el marco de los 16 días de activismo mundial para erradicar la violencia de género.

#ElPoderDeMiVoz es uno de los resultados de Proyecto Tumaco, el proceso que EL TIEMPO Y No Es Hora De Callar iniciaron en 2016, en el Pacífico Sur colombiano, con mujeres que habían afrontado violencia sexual, y que contó con el apoyo de las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.



El documental cuenta cómo, tras una invitación a hacer periodismo, las doce mujeres decidieron relatar historias muy distintas a su violación. Ellas mismas construyeron los libretos, hicieron la cámara con sus teléfonos celulares y participaron en la producción y edición de las notas. Y su proceso, en 18 meses de trabajo, demostró que el periodismo sí transforma realidades.



Luz Dary es vendedora de productos de limpieza y vive con sus tres hijos. Su casa, como lo indica esta ella en su nota, no se hizo de la noche de la mañana. Cada cuarto ha sido el fruto de su esfuerzo, con el que “días tras días, meses tras meses, años tras años” ha armado las paredes que le dan forma a su hogar. “Todavía me faltan muchas cosas, pero ahí vamos. Entonces decirles a muchas mujeres que sí podemos salir adelante”, afirma.



Al igual que Luz Dary, María Gleisy Arroyo no deja de soñar. María Gleisy, madre cabeza de familia y estilista, relata que con su trabajo ha logrado sacar a sus hijos adelante y asegura que otras mujeres también pueden hacerlo. Tiene su propio negocio, pero no quiere detenerse ahí. “Cada día mi sueño es agrandarlo más, para que mis hijos crezcan sanos y darles cada día una mejor vida”.



Ángela Mercedes Riascos, otra de las participantes, es además sobreviviente del terremoto que ocurrió en Tumaco en 1979. Ángela cuenta que tenía 18 años y una hija de cinco meses cuando su casa comenzó a temblar. Logró salir con su hija en brazos y fue testigo de cómo el mar inundó por completo una zona del municipio: “A pesar de todo, he podido salir adelante con la ayuda de Dios y de las personas que me han podido ayudar”.

Otras sobrevivientes dan a conocer la mejor cara de Tumaco. Patricia Estacio es madre comunitaria y habla de cómo en su barrio los niños y las niñas crecen en un ambiente sano. “No se imaginan lo hermosa que es esta experiencia”.



Angélica Landázuri recalca la labor que jóvenes de este municipio han emprendido para construir paz y cultura. Por eso, invita a personas de todos los lugares del país a que le den una oportunidad a la perla del Pacífico. “Vamos a darles una demostración a todos y a cada uno de los colombianos de que Tumaco todavía es paz”, recalca.



Les invitamos a ver este documental. Un homenaje a la valentía de millones de mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el mundo. #ElPoderDeMiVoz #NoEsHoraDeCallar #16DíasDeActivismo.



NO ES HORA DE CALLAR