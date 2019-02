'You', Netflix y el debate de volver al acoso algo romántico

***Alerta de spoiler***



Tanto el podcast como este texto revelan detalles o información que le arruinarán toda la trama de la serie. Si quiere, puede verla y luego escuchar nuestro debate. Recuerde que lo puede hacer en iTunes, Spotify, Spreaker, Deezer o en www.eltiempo.com/podcast/degeneradas

Suenan las campanas de una librería y una mujer entra. La voz en off de un hombre empieza a describir a la chica. Es más bien un retrato cuadro a cuadro de ella. De qué significaba su camisa, de por qué no usa sostén, de las manillas de sus manos, de su forma de caminar, de los libros que ve y las estanterías que recorre.



Así es la primera escena de ‘You’, la serie fenómeno de Netflix y también la primera prueba de que Joe Goldberg, su protagonista, es un psicópata obsesivo. Aunque su origen es el libro homónimo de Caroline Kepnes y se transmitió primero por Lifetime, su llegada a la plataforma de videos ha sido lo que ha generado el mayor alcance de la serie.



Sin embargo, toda la trama ha generado un debate en torno a la presentación de los personajes. En definitiva, ‘You’ se trata de una historia de violencia de género, las relaciones amorosas en la era digital, lo expuestos que estamos en las redes sociales y cómo podrían manipularnos. Pero, sobre todo, de un hombre obsesionado que acosa a Beck (la protagonista).

Pese a ello, algunos opinan que la serie lo que ha hecho es romantizar y naturalizar los comportamientos psicótivos de Joe hacia Beck y mostrar una relación tóxica y perturbadora desde adentro, pero solo bajo el lente y la visión del hombre (Joe es finalmente quien cuenta la historia).



La guionista, comediante y acitivista feminista argentina Malena Pichot escribió en su cuenta de Twitter que la serie falla en su perspectiva de género porque te hace “empatizar con él” y además hace “cómplice al público en vez de asquearlo”

El problema de la serie YOU no es que el femicida sea encantador. El problema es que te haga empatizar con el al punto de querer matar a todas las mujeres de la serie. — malena pichot (@malepichot) 11 de enero de 2019

El debate ha sido tan fuerte que incluso Netflix hizo pequeños videos con los protagonistas de la serie, a través de una campaña llamada No seas un Joe, que dejara claro que la serie aborda al acoso como un problema serio.

“Creo en el amor a primera vista, pero claro….el amor puede ser complicado”. “Te ayudaré a conseguir la vida que te mereces”. “No soy una opción, soy el elegido”. “Los celos sacan lo mejor de mí”. “Todo lo que he hecho lo he hecho por amor”.



Estas son algunas de las frases que dice el protagonista a lo largo de la serie y que componen esa primera etapa en la pirámide de violencia hacia la mujer. Un hombre violento tiene señales claras desde el principio cuando critica el vestuario de la mujer con la que sale, la aleja de sus amigas, toma decisiones sobre su vida, la espía… o sea, todo lo que Joe hace en la serie.



Esa pirámide de violencia tiene casi siempre como pico final el feminicidio que (alerta de spoiler) sucede también en la serie. Sí, porque todo indica que Beck es asesinada por Joe cuando ella lo descubre.



¿Esta ‘You’ hablando fuerte y claro de acoso y poniendo sobre la mesa el grave problema que supone para las mujeres o lo usa como una excusa comercial, le hace apología y de hecho romantiza la idea de que un hombre guapísimo haga “todo por amor”?



Con la conducción de Cindy Morales, subeditora de ELTIEMPO.COM, y de la mano de Andrea Echeverri, escritora e investigadora de cine y Carolina León, psicóloga social del equipo de Sanacción, discutimos todo lo que pasa en 'You'.



