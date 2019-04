Amigo empresario, tener mujeres en la compañía NO es equidad de género

No hay ninguna empresa que no hable de igualdad y equidad de género, confundiendo ambos conceptos y afirmando que su empresa es un ambiente amigable con las mujeres.



Tener mujeres en la nómina de una empresa, y que sean mayoría, es un hecho que en sí mismo no puede considerarse un logro corporativo, más bien hace parte de una evolución social que ha hecho que las mujeres seamos la mayor fuerza laboral de Colombia de los últimos años. También de que sean quienes más se educan.

Lo que se debe preguntar no es solo cuántas mujeres sino cuál es el escenario global de esa mujer en la compañía. Eso se traducen preguntas como: ¿cuánto están ganando esas mujeres por su función? ¿Ganan más, menos o igual que los hombres que realizan la misma labor? ¿Están en posiciones de poder y decisión? ¿Reciben capacitación? ¿Tienen claro cómo es la ruta de ascenso en la empresa? ¿Tienes flexibilidad laboral? ¿Hay protocolo de violencia sexual?

Estas son algunas de las 80 preguntas que responden las empresas al Ranking PAR, un diagnóstico anual, gratuito y confidencial, realizado por Aequales, que mide la equidad de género y la diversidad en las empresas privadas, las pymes y las entidades públicas.



“La equidad es como, un momento, históricamente las mujeres no hemos estado en la mismas condiciones que los hombres, no hemos recibido la misma educación, las mismas posibilidades de acceder al trabajo, el mismo peso de las tareas del hogar, entonces cómo hacen las empresas, las organizaciones y el Estado para lograr que las mujeres y los hombres sí empiecen desde el mismo lugar. Eso es la equidad, cuando le das a cada grupo poblacional lo que necesita y no a todos lo mismo”, explico Mía Perdomo, CEO de Aequales en este episodio.

Hay cifras sobre este tema. Por ejemplo, de todas las posiciones de liderazgo del mundo, solo el 25 % es ocupado por mujeres. A pesar de que las mujeres son las que más se educan, las cifras de desempleo doblan a la de los hombres. La brecha salarial a favor de los hombres en el nivel de gerencias de áreas y equivalentes, asciende a 32,47%. Y una más, las mujeres dedican 7 horas diarias a las tareas del hogar, más del doble que los hombres.



Cerca de 209 organizaciones participaron del Ranking PAR 2018 en Colombia. Este año la medición, además, buscará incorporar a más empresas de Medellín y Cali, ya que se han identificado como territorios con incontables ejemplos de buenas prácticas corporativas y con una fuerte vocación productiva y de innovación.



El Ranking PAR 2019, está abierto desde el lunes 4 de marzo hasta el viernes 3 de mayo. Para participar solo es necesario inscribirse y completar el cuestionario en la Plataforma PAR (https://par.aequales.com/).

¿Cómo hacen las empresas, las organizaciones y el Estado para lograr que las mujeres y los hombres sí empiecen desde el mismo lugar? Eso es equidad de género FACEBOOK

TWITTER

Mia Perdomo, CEO de Aequales, empresa que hace el Ranking PAR, un diagnóstico que mide la equidad de género en las empresas privadas, las pymes y las entidades públicas. Foto: Cortesía Aequales

Todos los episodios de Degeneradas pueden encontrarlos en Spotify, iTunes, Deezer y en la plataforma Spreaker.



También puede ingresar a . Además, puede comentar los episodios en redes sociales con el hashtag #Degeneradas. Si quiere que tratemos algún tema especial, escríbanos a cinmor@eltiempo.com

ELTIEMPO.COM