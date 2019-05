¿Quién ganó y quién perdió en votación de objeciones a la JEP?

Este jueves 2 de mayo, la puja en el Senado por la votación a las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz que presentó el presidente Iván Duque llegó a su fin con un desenlace insólito: no se volvió a hacer la votación (en la que se contaba como debate definir si Antanas Mockus podría votar o no) y ahora la Corte Constitucional tendrá que determinar si los 47 votos que obtuvo la oposición en la sesión del martes fueron suficientes o no para ser mayoría. Pero las fuerzas de lado y lado reclaman su victoria. Ante este particular panorama, Jorge Meléndez, subeditor de Política, analiza quién ganó y quién perdió realmente en este debate.

En Venezuela, el balance de las jornadas de la Operación Libertad es de cuatro muertos y más de 120 heridos, sin que haya habido una conclusión latente. La jornada en el país vecino fue de balance sobre cuántos militares se levantaron realmente contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras que Leopoldo López, líder del partido de oposición, permanece refugiado en la casa del embajador de España en Caracas. Así lo analiza Eduard Soto, editor de Internacional.



¿Por qué asesinaron en Brasil a José Guillermo Hernández, el segundo esposo de la exreina de belleza María Mónica Urbina, en un hecho similar al robo que sufrió en Bogotá de un reloj Rolex? La situación es estudiada por las autoridades, tal como lo comenta Martha Soto, editora de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.



En la agenda del entretenimiento, lo que viene es el concierto del guitarrista de rock Slash en Bogotá. La cita es el próximo domingo. Andrés Hoyos, redactor de Cultura, comenta qué esperar de este recital.



