Los asesinatos cobardes de nuestros líderes sociales se han vuelto la gran tragedia, la gran vergüenza, el gran fracaso de la sociedad colombiana de estos últimos años. A finales del año pasado, en noviembre de 2018, EL TIEMPO publicó el mapa de los crímenes de los defensores de derechos humanos desde el año 2016: se trata de un retrato del horror que el país suele mirar apenas de reojo. Esta semana, la Unidad de Datos de este diario ha retomado el tema con Voces vivas, un especial publicado en la edición digital de EL TIEMPO que reúne los testimonios valientes y dolorosos de 54 líderes que han recibido amenazas y han sido acorralados mil veces, y sin embargo se resisten a abandonar sus luchas.

A su lado, en el especial, a manera de testigos de sus dramas, pero también de apoyo moral, 54 escritores y periodistas presentan esos casos y les piden que no se rindan. El resultado de esta galería de voces y de historias de vida o muerte es devastador y esperanzador al mismo tiempo. Por un lado, quedan flotando la soledad y la incertidumbre –no obstante los últimos esfuerzos oficiales– en las que puede vivir un líder social en esta Colombia donde se siguen resolviendo los conflictos con violencia. Por otra parte, se vuelve evidente que hacer visibles sus historias es la mejor manera de resguardar a los defensores asediados por las bandas que quieren acallarlos, desplazarlos, despojarlos.



Voces vivas aspira a ser una base de datos y un compendio de relatos de líderes sociales que sirvan de refugio a los amenazados, pero prueba que la mejor manera de proteger a estos hombres y estas mujeres tan valientes es que se sepa adentro y afuera de Colombia que estamos mirando fijamente esas vidas; que sus causas y sus luchas se den a conocer entre los lectores; que sea claro que cualquier barbarie que se cometa no estará sucediendo en un mundo sin Dios ni ley, sino en esta misma sociedad y en este mismo país que defiende la vida. Este archivo busca que sea cierto aquello de que los líderes no están solos.