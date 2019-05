Urgencias: vuelve y juega

Que haya hacinamiento en los servicios de urgencias hospitalarias de la red pública de Bogotá no es una noticia nueva, porque, a decir verdad, esto es la constante en todo el país.

Así que resulta fácil para cualquier ente de control, como la Personería de la capital, hacer investigaciones para encontrar lo que ya se sabe y consecuentemente apreciar las reacciones de las autoridades locales para atenuar los hallazgos con estrategias que incluyen modificar los estándares a un grado que riñe con sus propios principios de habilitación, en un tira y afloje que también es repetido.



Lo inadmisible es que todo queda en ruido y se deja de lado que las grietas y fallas (crisis) que enfrenta el sistema de salud se manifiestan en toda su extensión en estos servicios, que, además de tener elevado acceso, son obligatorios; lo que deriva en una magra proclividad por buscar soluciones desde adentro, siempre coyunturales y de corto plazo.

Aunque es incuestionable que la gente requiere atención de urgencias cuando se enferma súbitamente de manera grave, o cuando su vida o su bienestar están en peligro, lo cierto es que este principio cede ante la elevada demanda promovida por la falta de atención oportuna, las barreras de acceso, las deficiencias o ausencias de las redes de servicios de las EPS, además de la precaria capacidad resolutiva de los niveles básicos ambulatorios.



Y como si lo anterior fuera poco, las urgencias deben cubrir las fallas de cobertura y mala gestión de las EPS que, sumadas a la deficiencia en las redes de referencia, hacen que muchas personas que sean remitidas a otras instituciones tengan que permanecer por días –y hasta semanas–, en sillas o camillas, en espera de un trámite que nunca llega. Lo curioso es que ante este panorama, la conclusión obvia es que en urgencias faltan camas. Sin embargo, aquí hay que ser claros: en los hospitales grandes, a excepción de pediatría, no hacen falta, pero sí en los de mediana y baja complejidad.



Hay que saber que por intereses económicos, las inversiones se centran en los hospitales complejos y de gran tamaño, e incluso con cierre de camas pediátricas, todo para atraer clientes con capacidad de pago, mientras que en los hospitales medianos y pequeños hay una subocupación que, sumada a las exóticas normas de habilitación, apenas les permiten prestar servicios en horarios diurnos y en días hábiles, en un franco desequilibrio que congestiona los servicios de urgencias de aquellas entidades que no pueden rechazar a nadie.



Es hora de entender que los servicios de urgencias no son el problema, sino una olla de presión en la que confluyen todas las falencias y tergiversaciones del sistema sanitario. Buscar soluciones a partir de sus causas en las propias estructuras del sistema es inaplazable, lo mismo que sancionar a todos aquellos que al negarles servicios a sus afiliados los obligan a buscar amparo en la obligatoriedad. Echar a andar un modelo de asistencia basado en la estrategia de atención primaria (AP) sería un paso en la dirección correcta. No darlo es esperar que, en poco tiempo, una nueva investigación llueva sobre mojado.



