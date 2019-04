Urge celeridad

Despejadas las dudas que en un principio surgieron, el Congreso de la República se dispone a abordar el candente asunto de las objeciones que el presidente Iván Duque les hizo a seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, tras juzgarlos inconvenientes.

Como resultado de la decisión presidencial, comisiones accidentales de Senado y Cámara preparan un informe que será sometido a consideración de las respectivas plenarias, para así dar comienzo al trámite. Todo esto en medio de un agitado ambiente político, marcado, de nuevo, por la polarización en torno a un asunto que revive viejas militancias antagónicas. Y también por las dificultades que –según lo observado hasta el momento– tendrá el Ejecutivo para construir las mayorías absolutas que requiere en ambas cámaras con miras a que se aprueben las objeciones.

El plazo para surtir este proceso es el 20 de junio, según lo dispuesto por la Corte Constitucional.

De cara a este panorama, lo procedente es un llamado a que los congresistas sean plenamente conscientes de la trascendencia del asunto. Sobre todo en términos de una incertidumbre que repercute negativamente en muchos otros terrenos, y, en ese orden de ideas, le den un tratamiento prioritario, por no hablar de la necesidad que tiene este sistema de justicia alternativo de unas reglas claras a fin de despejar innecesarios obstáculos para su óptimo funcionamiento. Es indispensable, entonces –y esto hay que afirmarlo con total claridad y contundencia–, que el Congreso haga la tarea con celeridad.



En el mismo sentido se debe resaltar la importancia de que la discusión acerca de las objeciones no se desarrolle en función de la aceptación o el rechazo que en este momento pueda generar el Gobierno entre las distintas fuerzas políticas. Lejos de la actual coyuntura, quienes en ella participen han de tener claro que lo que está sobre la mesa en este debate es cómo implementar, de la mejor manera, un acuerdo de paz construido en el marco del Estado de derecho. Que no se trata de un escenario para registrar la fotografía de cómo están distribuidas las fuerzas políticas en relación con el apoyo o no al presidente Iván Duque.



Por consiguiente, el estudio de las objeciones debe quedarse en el marco de su aceptación o rechazo, no más. No puede ser esta una ocasión para abrir las puertas a modificaciones o adiciones de lo que en su momento ya quedó firmado. Lo cual debe quedar tan claro como lo ya dicho sobre la relevancia de que el trámite se desarrolle en forma expedita. Sería impresentable que, por ejemplo, a causa de maniobras como las que con alguna frecuencia se observan en los salones y pasillos del Capitolio, de repente terminaran empantanadas las discusiones y votaciones que requiere este trámite.



Es, en suma, una nueva oportunidad para que los congresistas demuestren con hechos que pueden, en un momento crucial, separar el trigo de la paja. Entender que una cosa es el día a día de la política con sus cálculos y otra, la necesidad de salvaguardar la institucionalidad de una nociva incertidumbre.



