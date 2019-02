Un trato digno para ellas

Se equivoca la Federación Colombiana de Fútbol, a través de su segundo vicepresidente, Álvaro González Alzate, en la forma como ha recibido las denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de la selección Colombia femenina.

La actitud del directivo solo sirve para confirmar todo lo dicho por las jugadoras respecto a cómo esta rama del balompié ha sido históricamente objeto de un trato de segunda. Testimonios anónimos –dados a conocer por la iniciativa ‘Liga contra el silencio’– y los de dos valientes jugadoras, Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, entregados a este diario relatan desde cobros indebidos del exdirector técnico Felipe Taborda hasta premios no pagados y venta de sus propios uniformes. Inaudito.



Ante tal panorama, el ente federativo debería, por lo menos, asumir una actitud distinta a la de dar la espalda y descartar las declaraciones rebajándolas a chismes sin fundamento, como lo hizo González. Lo mínimo es mostrar disposición para que se investiguen.



Dicho lo anterior, bien merece un reconocimiento el valor de Echeverri y Ortiz, que vencieron el miedo a ser estigmatizadas por criticar lo que consideran –creemos nosotros que con razón– que no está bien en este deporte. Este valiente paso debe ser el primero en una senda que conduzca a un nuevo estatus del fútbol femenino en Colombia, mucho más digno e igualitario. Porque el que hoy tiene es lamentable: los clubes que en la rama masculina nos representan internacionalmente no cumplen con las obligaciones de la Fifa en esta materia, no hay un plan de la Federación para desarrollar esta subdivisión a largo plazo, y ni siquiera se conoce el nombre del encargado del equipo, que dentro de apenas cuatro meses debe competir en los Juegos Panamericanos de Lima.



Los tiempos han cambiado, en este caso para bien, y la directiva de nuestro fútbol no puede seguir anclada en el pasado.



