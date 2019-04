Un regreso inquietante

A la ya compleja situación de orden público y seguridad que viven varias regiones del país a causa de la presencia armada de disidencias, Eln, bandas y narcotráfico, se está sumando otro factor perturbador. Nos referimos al informe publicado por este diario sobre el retorno de varios exjefes paramilitares a sus antiguas zonas de influencia, que incluso ha generado denuncias de supuestas amenazas contra líderes campesinos.

Tras cumplir sus penas alternativas en Justicia y Paz, las antiguas cabezas de los grupos paramilitares que negociaron su desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe están de vuelta en las calles. Legalmente no tienen restricción alguna para moverse por el país, y es así como varios de ellos decidieron retornar a regiones que sufrieron su violencia y donde las comunidades están reclamando las tierras de las que fueron despojadas por las autodefensas ilegales.

La alerta la han dado líderes campesinos al asegurar que algunos de esos retornos han coincidido con amenazas y otras presiones en su contra. Es lo que se ha denunciado en la región de los Montes de María luego de la aparición en varios caseríos de ‘Juancho Dique’, uno de los cabecillas ‘paras’ de la Costa; y lo que se reporta desde el Magdalena Medio con alias Terror, uno de los hijos del jefe paramilitar Ramón Isaza. También hay alarma en Antioquia por supuestas extorsiones ligadas a ‘Monoleche’, antiguo hombre de confianza de Carlos Castaño.



Esas son hasta ahora denuncias. Pero también hay casos documentados, como el que llevó a la captura de ‘Botalón’, jefe paramilitar de Puerto Boyacá detenido bajo cargos de volver a delinquir tras su salida de prisión, hace dos años, y quien quedó libre otra vez no por haber comprobado su inocencia, sino porque la justicia dejó vencer los términos para mantenerlo detenido.



Ante el riesgo que representa este hecho, al Estado no le queda opción diferente a cortar por lo sano y determinar claramente si los que se beneficiaron de las penas alternativas en la negociación de la década pasada han vuelto al delito. Caso en el cual la justicia debe actuar sin contemplaciones y devolverlos a prisión, no solo por la felonía a la paz sino para proteger a las comunidades a las que victimizaron durante décadas de conflicto armado.



Experiencias previas, como la de los narcos extraditados que retornan al país luego de negociar sus sentencias y terminan otra vez en las andadas, demuestran que se trata de una situación que a las autoridades les corresponde enfrentar con toda seriedad. Incluso para abrir nuevas investigaciones por capítulos que quedaron pendientes de los procesos anteriores, pues suele ocurrir que los intereses de los criminales reincidentes se concentren en fortunas que en su momento no fueron detectadas por la justicia.



La página negra del paramilitarismo debe quedar atrás. Como pasó en el proceso con las Farc, el país tuvo que tragarse con los ‘paras’ muchos sapos en materia de justicia, todo en aras de la paz. La memoria de las víctimas, la legitimidad de los procesos de paz y, sobre todo, la tranquilidad de las comunidades exigen que frente a quienes persisten en el crimen, la respuesta sea contundente.