Un apoyo necesario

Uno de los fenómenos que marcarán el año que termina es, sin duda, la diáspora de venezolanos que han llegado al país en busca de refugio y atención. El régimen dictatorial y violatorio de los derechos humanos imperante en esa nación, y que se pretende soslayar con anuncios de guerra, ha obligado a millones de personas a dejar su tierra, en especial en los últimos tres años. Según cifras de organismos internacionales, se estima que a fines de 2019, el número de refugiados en suelo colombiano superará los 2 millones, lo cual representa un desafío mayor para las autoridades.

Por tal razón resulta de vital importancia el anuncio hecho recientemente por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el sentido de emprender una estrategia de carácter urgente para atender a los miles de refugiados y migrantes que arriban diariamente a Colombia y otros Estados de América Latina y el Caribe.



Inicialmente, se ha hablado de una serie de programas que permitan, a través de los gobiernos de cada nación, brindar asistencia en servicios de salud, alimentación, albergues e higiene. Así mismo, se espera que todo esto contribuya a que dicha población pueda regularizar su situación en el país y que a niños y mujeres se les garanticen sus derechos legales, pues existe evidencia de que varias de ellas podrían estar sometidas al tráfico de personas.

Colombia no tiene camino distinto al de atender de la mejor manera a los migrantes,

un desafío que afronta toda

Según los anuncios dados a conocer, los recursos con los que podría contar Colombia para este propósito ascienden a 315 millones de dólares, de un total de 738 millones para la región. Es decir, el país obtendría el 43 por ciento del total asignado, dada la complejidad de la situación. Justo, porque Colombia es la primera opción para los migrantes. El mismo organismo estima que entre 2015 y 2018, la cantidad de personas que llegaron de Venezuela con el propósito de rehacer sus vidas aquí aumentó un 2.550 por ciento. La cifra oficial de venezolanos regularizados y que no lo están puede llegar hoy a un millón.



Como bien lo manifestó Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, esta ayuda es apenas un primer paso que busca apoyar al Gobierno para que responda a la llegada masiva de ciudadanos venidos del otro lado de la frontera. Es, por supuesto, una ayuda más que necesaria y bienvenida, pero se necesita mucho más. Las demandas por mejores condiciones y, en particular, por empleos formales hacen que el reto para un país como el nuestro atraviese una coyuntura económica difícil, y fenómenos como este tienden a agregarle presión a la realidad.



Pero no hay otro camino que afrontar de la mejor manera posible un hecho que no es exclusivo de Colombia. Por esta época, cuando se celebra el Día Internacional del Migrante, las cifras siguen siendo impresionantes: más de 25 millones de personas en el mundo están en esta condición o en situación de refugiados, fruto de regímenes totalitarios y guerras fratricidas, esencialmente. Por eso se dice, también con razón, que la migración forzada o voluntaria es el principal desafío de la humanidad en el presente siglo. Y Colombia apenas empieza a sentir sus efectos reales.