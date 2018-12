Un año complejo y de contrastes fue el que vivieron las noticias internacionales este 2018 que termina, con un irrefrenable ascenso de los populismos –de izquierda, de derecha y otras peligrosas combinaciones– en algunos países claves, así como inquietantes fenómenos migratorios, persecuciones y asesinatos de periodistas –como el saudí Jamal Khashoggi–, que marcaron un año negro para el oficio, sumado a viejas y dramáticas realidades que no lucen bien para el 2019.

La llegada al poder este 1.° de enero del ultraderechista Jair Bolsonaro, en Brasil, llena de inquietudes y preguntas en el sentido de si llevará a la realidad ese ideario homófobo, misógino, racista y regresivo con el que conquistó la presidencia, o si ya instalado en Planalto se comportará como el estadista que sacará el país de la crisis económica y le pondrá coto a la corrupción.



Del otro lado del espectro, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador se posesionó en México con un discurso dedicado a los pobres y lleno de medidas efectistas, como la de suspender la construcción del aeropuerto de la capital mediante una consulta popular; y otras, como la de convertir en museo la casa presidencial de Los Pinos, o vender el avión de su despacho, decisiones que llenan la retina de algunos de sus electores pero que en el futuro no son suficientes para los enormes desafíos que enfrenta el país, como la violencia.



Donald Trump no defraudó en la lista de malas noticias, y a la guerra comercial con China sumó un largo rosario de controvertidas decisiones, como la de permitir el cierre del gobierno porque no le aprobaron los fondos para el muro en la frontera con México, el retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la amenaza de hacerlo del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de alcance intermedio con Rusia, un pacto que cuando se firmó, en 1987, fue llamado “histórico”.



Y ni hablar de su hostilidad hacia los inmigrantes, cuyo más reciente episodio se vivió en los últimos meses con la llegada organizada de miles de centroamericanos, especialmente de hondureños, a la frontera sur de este mismo país.



Sobre este asunto, el fenómeno migratorio venezolano siguió sacudiendo a los países vecinos con la salida de unas cinco mil personas diarias, y a la espera de un nuevo pico cuando se posesione este 10 de enero Nicolás Maduro, que logró atornillarse al poder a pesar del desastre de la economía, de la destrucción del Estado de derecho y de las instituciones. Una suerte similar a la que correrá Nicaragua si la pareja presidencial de Ortega-Murillo no abre las vías democráticas y sigue el libreto chavista: represión, persecución de la prensa independiente y organización de grupos paramilitares, en un contexto de economía en contracción y de miles que huyen por las fronteras.



Y ni hablar de la sensible fractura del proyecto político más ambicioso de los últimos tiempos: el brexit. El 29 de marzo, Londres estará fuera de la Unión Europea, pero aún no se sabe bajo qué condiciones.



Un coctel de noticias duras que ojalá le dé un respiro a la esperanza el año que entra. Es hora de que el péndulo oscile.



