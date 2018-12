Un aniversario universal

Está cumpliendo setenta años la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Y en numerosos lugares del mundo se ha estado recordando su proclamación, el 10 diciembre de 1948, adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, porque la defensa de la dignidad humana sigue siendo una labor en la que no es posible bajar la guardia.

En los treinta artículos de la DUDH –la cumbre de una lucha que comenzó con la Bill of Rights de la Inglaterra de 1689 y siguió con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Francia de 1789– se encuentran los derechos que se han considerado básicos desde aquellos años de posguerra, pero asimismo pueden determinarse los obstáculos que la especie ha tenido que afrontar de hemisferio a hemisferio en sus últimos setenta años en la Tierra.



Dice la DUDH, en uno de los considerandos de su preámbulo, que se trata de que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Y la frase, hoy, cuando tantas democracias parecen dando el pulso con la tentación al extremismo, no podría ser más relevante.



Resulta de la mayor importancia celebrar este aniversario como una manera de poner en el primer plano los valores que han querido propagarse para no regresar a las mentalidades –los autoritarismos escudados en los nacionalismos– que dieron origen a las dos grandes guerras del siglo XX.



Si se ha estado repitiendo que la DUDH es el único documento que ha sido traducido a 500 idiomas, si se han venido llevando a cabo actos conmemorativos en todo el planeta, es porque en estos días de amenazas a los valores republicanos parece más necesario que nunca reivindicar una organización internacional en procura de la paz y la dignidad humanas.La DUDH es una demostración de que el hombre puede ser su propio enemigo, pero también su propio ángel.