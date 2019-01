En medio de su cerrada torpeza, de pensar más con odio y mediciones de revolución quedada del tren, los terroristas del Eln, que pusieron el carro bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, no midieron ni las consecuencias del acto brutal ni las secuelas, aun para su propia organización.



Causaron un daño irreparable porque enlutaron al país al llevarse vidas preciosas de jóvenes inermes, llenos de sueños, que eran además una esperanza entre sus familias. Pero no pensaron los violentos que estaban atacando a una academia pública, que suele verse como el núcleo de la sociedad. Estaban poniéndole una bomba a la familia promedio, a lo que ellos mismos llaman el pueblo, que se suponía era el motivo de sus luchas.



Por la reacción de repudio y solidaridad momentos después –con los plantones, las flores y luego las marchas del domingo–, ese estruendo, que segó la vida de 20 cadetes, ha retumbado en todo el país, en todas las personas, sin distingos de clase, partido o edad. No solo en la calle, sino a través de las redes y los medios de comunicación.



Es evidente que el terrorismo y el secuestro –prácticas habituales de esa guerrilla– tienen cansados a los colombianos; que, al contrario de lo que se cree, el alma social no está anestesiada y sabe unirse ante los enemigos comunes. Fue emocionante ver a muchas personas en la calle y a los futbolistas en el estadio abrazar, con lágrimas en los ojos, a sus policías como símbolo de solidaridad y cariño. Conmovedor, a su vez, verlos a ellos en expresiones emotivas, tocados por el dolor y el afecto ciudadano. Eso no se lo esperaban los terroristas.



Todo esto tiene que perdurar y traducirse en un compromiso mutuo entre Policía, ciudadanía y Gobierno; en un abrazo nacional. Los ojos y los oídos de todos y para todos. Denunciar, actuar, copar espacios. Solo así, un día, el abrazo será de verdadera paz. Y ojalá los terroristas entiendan semejante mensaje.



