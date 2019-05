Tres mil líderes sociales

El domingo pasado, cerca de 3.000 líderes sociales –de Santander, de Antioquia, de Nariño, de Cauca, de Bolívar– llegaron a Bogotá y encontraron un “refugio humanitario por la vida” en la plaza de la Santamaría. La sola cifra, 3.000 ciudadanos pidiéndoles auxilio a los embajadores de los países de la Unión Europea, tendría que convertirse en un mensaje contundente sobre cómo la sociedad colombiana no ha conseguido convertir en una prioridad la protección de los defensores de derechos humanos y sobre cómo no ha logrado conjurar su violencia.

No cabe duda de que los asesinatos de los líderes, que desde 2016 se han convertido en una pesadilla y una vergüenza para el país, siguen siendo una preocupación genuina de las autoridades. Y que, no obstante los esfuerzos de los gobiernos y de las fundaciones especializadas y de la sociedad civil –empezando por los medios, que siguen publicando especiales que señalan la barbarie en busca de pararla–, no se han logrado detener los asesinatos de aquellos que se atreven a reclamar justicia en sus regiones.



Las imágenes de estos 3.000 colombianos, que ayer se unieron a las movilizaciones del Día del Trabajo escudados por pancartas que dicen ‘Nuestros corazones laten con más fuerza…’, son un recordatorio incontestable de que no hemos sido capaces de solucionar el lío de fondo: la vieja violencia, que sigue cobrando vidas. Si los líderes se han visto obligados a venir a Bogotá a recordar a unos 600 compañeros asesinados, a denunciar la crisis humanitaria que se los está devorando, a pedir garantías y a reclamar la protección de su vida, es porque no han visto otra salida.



La marcha de estos compatriotas, sumada al periplo de los colombianos hacia la Corte Penal Internacional en La Haya, es una buena manera de decirles a los asesinos que no tienen el camino libre. Pero es necesario que la sociedad entera se tome este asunto como su gran derrota y su gran reto.



EDITORIAL

