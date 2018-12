SOS Nicaragua

Ayer se cumplieron ocho meses desde el inicio del estallido social en el que miles de personas salieron a las calles a marchar contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en unas manifestaciones que han dejado entre 325 y 545 muertos, más de 500 presos políticos, cientos de desaparecidos y heridos y miles de personas en un éxodo doloroso que se suma al de los venezolanos y al de los hondureños y guatemaltecos.

El detonante de estas muestras de descontento fueron unas fallidas reformas de la seguridad social y el sistema pensional, pero que luego tomaron un cariz contra la caída de las condiciones de vida, la miseria, el desempleo y el fin de los auxilios sociales, pues el dinero que llegaba desde Venezuela escasea. Pero, sin duda, el punto de quiebre fue cuando los muertos se empezaron a acumular.



Si bien es cierto que la intensidad de las protestas ha disminuido, entre otras razones por la salvaje represión de fuerzas del Estado y los grupos de choque de defensa del régimen, Ortega y su pareja y vicepresidenta, Rosario Murillo, han desatado una brutal persecución contra los medios de comunicación independientes y las ONG defensoras de derechos humanos que han venido criticando lo que ya para muchos es otra dictadura con fachada democrática.

La embestida contra la prensa libre y las ONG se parece mucho a la estrategia de ‘hegemonía comunicacional’ del chavismo. FACEBOOK

TWITTER

Decimos fachada democrática, pues, si bien es cierto que Ortega ha resultado ganador por el voto popular en las tres elecciones recientes, las circunstancias de su última victoria, en especial, no resisten el mínimo análisis de legitimidad. Ortega está en el poder desde el 2007 y, por lo visto, quiere eternizarse en él, en cuerpo propio o en el de su esposa o hijos.



En esta dinámica, muy parecida a la estrategia de ‘hegemonía comunicacional’ del chavismo, Ortega ha comprado medios de comunicación y les ha declarado la guerra a aquellos que no siguen su libreto, y también está alargando su mano contra organizaciones civiles a las que les fue retirado su registro legal.

Las instalaciones del diario digital El Confidencial, así como los programas de TV Esta semana y Esta noche, fueron allanadas la semana pasada por hombres armados que no solo ingresaron con violencia y sin permiso judicial, sino que además incautaron equipos y documentos.



Estos tres medios pertenecen a Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro, un emblemático periodista que fue asesinado por hombres del dictador Anastasio Somoza en 1978, y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien, precisamente, derrotó a Ortega en las urnas en 1990 y puso fin, al menos en ese entonces, al sandinismo en el poder.



La oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y múltiples organizaciones mundiales han condenado al régimen de Ortega-Murillo y lanzado alarmas, pero nada pasa.

Duele ver cómo mueren una democracia y un Estado de derecho. Nicaragua aún se puede salvar. Que no se convierta en otra Venezuela.



editorial@eltiempo.com