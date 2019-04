Sicarios con cara de niño

Tal vez nunca lograremos evaluar con precisión el daño que le ha causado a nuestra sociedad el narcotráfico, con todas las terribles secuelas de degradación social, de violencia y de muerte. Cada día nos sorprenden hechos increíbles y dolorosos, que nos recuerdan que el mal sigue vivo.

Es el caso escalofriante del menor de 14 años que, en cambio de estar estudiando y pateando balones, es un sicario de experiencia al servicio de la banda ‘la Torre’, en Medellín, que opera en la comuna 13, y quien el miércoles pasado asesinó a dos personas en esa ciudad, con sevicia, hasta desocupar el tambor del arma.



No es una fake news; por desgracia, es una cruel realidad. Más cuando, según la Fiscalía, el adolescente ya tiene en su tenebrosa hoja de vida –o de muerte– el haber asesinado a diez personas más.



No hay duda de que estos pequeños monstruos han salido de los laboratorios del narcotráfico. Los mismos que parieron bandas como ‘la Terraza’, una oficina de cuentas con sicarios de Pablo Escobar. Esas escuelas del crimen reclutan a los hijos de la pobreza y el abandono para tentarlos con el estiércol del diablo y, en su mayoría, llevarlos al vicio y convertirlos en asesinos a sueldo.



Las mafias conocen las rendijas de la ley y por eso usan menores: el del caso citado llevaba la tarjeta de identidad de un hermano que no llegaba a los 14 años para no ser imputable, si era capturado. Eso pinta la perversidad de los miserables ‘jefes’ que trafican con vidas de niños. Es aberrante, más cuando dicen los expertos que estos niños sicarios no son recuperables.



Queda salvar a miles que están acechados por esos lobos untados de droga, perseguir sin descanso las bandas y saber combinar una resocialización real, en centros dignos y leyes acordes con los delitos y sus protagonistas. Tal vez primero toque proteger a las familias más vulnerables, porque la sociedad está muy mal cuando tiene sicarios con tarjeta de identidad.