Salud: blancos y grises

A la hora de hacer balances del sector de la salud, el sabor suele ser agridulce porque los faltantes siempre son mayores que los haberes. Sin embargo, vale la pena resaltar algunos pasos hacia adelante que con mucho esfuerzo se han dado desde diferentes esquinas.



Se podría empezar por lo más reciente: el crecimiento presupuestal para asegurar la liquidez, y la raspada de algunos recursos que sirvieron para diseñar un plan de choque a fin de enfrentar temas críticos. Lo mismo que la intención de igualar las primas de los regímenes subsidiados y contributivos –unidad de pago por capitación (UPC), el dinero que el Estado reconoce por la salud de cada afiliado–, lo que hasta hace poco se consideraba muy difícil y hoy queda con una diferencia de apenas el 5 por ciento.



Por la misma vía se podría hablar del acuerdo de punto final que comenzó a estructurarse con miras a aclarar las deudas entre actores del sector y definir un mecanismo de pago que, de una vez por todas, atenúe uno de los baches que no dejan avanzar: los dineros refundidos.



En este capítulo de los reconocimientos hay que hablar del enunciado para el fortalecimiento de los hospitales públicos y alejarlos de la politiquería; la consolidación de la Superintendencia de Salud como un verdadero ente de vigilancia, así como el diseño de rutas específicas en salud pública en asuntos como la enfermedad mental, la accidentalidad vial, tuberculosis y malaria, que, de consolidarse, en poco tiempo tendrán que dar fruto.



Bienvenidos también fueron la continuidad de la política de control de precios de medicamentos, el inicio de discusiones de reformas legislativas del sistema y, sin duda, los esfuerzos para la atención a migrantes, con desarrollos epidemiológicos significativos en este campo.



Y, por el lado de los dolorosos, el país espera la depuración de todos los actores del sistema anunciada desde la campaña del presidente Duque y que pretende sacar de escena a los irresponsables y favorecer a quienes se toman en serio el bienestar de la población. Ese es un reto inaplazable. Lo mismo que la consolidación del acuerdo de punto final, que no se puede quedar en un enunciado.



Urgen la estructuración de un sistema único de calidad que ponga el bienestar de la población por encima de cualquier otro interés, la reducción de las inequidades en salud pública, en especial en algunas regiones, y la puesta en marcha de una política nacional de talento humano que garantice la dignidad de todos los profesionales, empezando por la de los médicos, que en algunos casos hoy esperan hasta seis meses por un pago.



Y por último, pero no menos importante, que todo el país comience a entender la necesidad de tener un modelo basado en la estrategia de atención primaria (APS) que valore mantener sanos a los sanos y atienda como se debe a los enfermos, para avanzar así en la consolidación de la salud como el derecho fundamental que es, al tenor de una ley estatutaria que espera su plena reglamentación.



Lo anterior sin dejar de lado que el país espera, de verdad, un pacto por la salud con visión de largo plazo.