Recobros: ahora o nunca

Los colombianos deben entender, de una vez por todas, que los servicios, medicamentos y procedimientos que necesitan para atender su salud no están incluidos en su totalidad en el llamado plan de beneficios (PB) –antiguo POS– y que lo que está por fuera de dicho listado debe ser pagado por el sistema de salud y no por la EPS.

El asunto es que lo que no está incluido en ese plan –es decir, lo no PB– cada vez cuesta más, al punto de que buscar recursos para pagarlo se ha convertido en un gran reto, dadas las famélicas finanzas sectoriales.



Según la Administradora de los Recursos de la Salud (Adres), este gasto ha crecido de manera tenebrosa en un 1.165 por ciento del 2006 al 2018, tanto que el año pasado fue de 3,13 billones de pesos, a lo cual hay que sumarle lo que se ha dejado de pagar en años anteriores, y cuyas dimensiones generan fuerte polémica.



Para entender mejor las cosas, hay que decir que las EPS tienen la responsabilidad de otorgarles a los pacientes todo lo que necesitan y, en ese sentido, lo que está incluido en el PB deben pagarlo con los recursos que el sistema de salud les reconoce por cada afiliado, y lo no PB (que también lo pagan) después tienen que recobrarlo al sistema de salud, a través de la Adres, que es en últimas la que les paga.



Esto configura el llamado tema de los recobros, un verdadero dolor de cabeza. Y en estas cuentas, valga decir, hay discrepancias abismales porque mientras las EPS aseguran que por este rubro se les adeudan 5,3 billones de pesos, la Adres insiste en que al menos la mitad de esta deuda son glosas y el resto, facturas sin auditar. De hecho, la administradora desembolsó el año pasado 3,13 billones de pesos por este tipo de servicios.

Pero, más allá de estas disparidades contables, lo cierto es que el país no tiene dinero para financiar los servicios no contenidos en los planes de beneficios, por lo que urgen acciones decididas para enfrentar este monstruo que amenaza con quebrar el sistema de salud, dadas las demandas crecientes, el elevado costo de las últimas tecnologías sanitarias, en un contexto donde los límites parecen no existir.



En consecuencia, llegó el momento de acabar con la diferencia entre el PB y el no PB (POS y no POS) y garantizar la integralidad de la atención, con cargo a la UPC (dinero que se reconoce para la salud de cada persona).



Para esto es necesario: redefinir con claridad coberturas y beneficios; refinanciar la UPC, con la reorientación de recursos desde las regiones hacia el sistema; fortalecer compras centralizadas para medicamentos de alto costo y de enfermedades huérfanas, buscar recursos diferentes a los de la UPC, para cubrir servicios sociales (transporte, pañales, paños húmedos y acompañantes, etc.), y adecuar redes integradas de servicios, con centros de excelencia para el manejo de patologías prioritarias de manera unificada y bajo protocolos estrictos.



Lo anterior, sobre el piso sólido de un acuerdo de punto final que sanee las deudas y ponga los cronómetros en ceros. Hay herramientas suficientes para hacerlo. Es ahora o nunca.



