Rechazo y unión

La explosión de un vehículo cargado con 80 kilos de pentolita en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, reedita páginas nefastas de la historia de Colombia. Con diez víctimas fatales –a cuyas familias les hacemos llegar toda nuestra solidaridad– y más de 60 heridos, se trata del episodio violento de mayor trascendencia y con más luctuosas consecuencias desde que el país dio un paso definitivo hacia la paz, hace poco más de dos años, al firmarse el acuerdo con las Farc. Tal vez pueda equipararse al sucedido hace un año, cuando el Eln hizo estallar dos cargas explosivas en la estación de policía de Soledad, Atlántico, que mataron a cinco uniformados e hirieron a 42 personas más.

El impacto de la explosión de ayer en la ciudadanía no se limita a la estupefacción obvia ante un episodio así de brutal. Va más allá, en la medida en que revive el trauma que en el inconsciente colectivo dejaron decenas de atentados dinamiteros urbanos similares ocurridos en el pasado, en particular en las décadas de los ochenta y noventa.



Esta fue una acción terrorista no solo de gran alcance destructivo, sino también de un contenido simbólico que no puede pasarse por alto. Estaba dirigida al corazón de una de las instituciones responsables de luchar contra el crimen y garantizar la tranquilidad de todos los colombianos. Así mismo –y esto hay que subrayarlo–, al tiempo que debe condenarse de la manera más vehemente, es claro que fue planeada no solo para enviar un mensaje o dejar en el aire una advertencia, sino para causar una gran cantidad de pérdidas humanas. Objetivo que, desafortunadamente y para dolor de toda la sociedad, finalmente cumplió.



Aunque con rapidez las autoridades establecieron los datos del vehículo, así como la identidad de quien lo conducía, no era claro –al escribir estas líneas– quién podría estar detrás de un atentado que difícilmente fue un acto individual y espontáneo. Al contrario, todas las hipótesis apuntan a redomadas organizaciones criminales.



Lo que sí no admite duda es que este fue, como lo dijo el presidente Iván Duque horas después, un ataque contra toda la sociedad. El mandatario puso oportuno énfasis en que el blanco escogido es un centro académico en el que había “jóvenes y estudiantes desarmados”. Hizo un llamado –el cual tiene que ser atendido– a la solidaridad de la ciudadanía y su colaboración aportando información que pueda ser útil para llegar a los determinadores. Y debe ser también una colaboración preventiva.



Un hecho así obliga a una pausa en las confrontaciones y tensiones propias de la cosa pública para recordar con contundencia la unidad nacional ante las amenazas. Reconforta un poco, en medio del dolor, ver que así ha sido: de manera unánime y desde todas las orillas se rechazó este hecho y se hizo sentir la solidaridad con la institución policial. El camino por seguir en un momento crítico como este no puede ser otro que el de la confianza irrestricta en las instituciones, a las que hay que rodear. Actuando así, Colombia ha logrado a lo largo del tiempo mantenerse firme y unida frente a los terroristas y derrotarlos. Hoy es necesario reeditar la historia.



