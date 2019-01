Razones para la unidad

En medio del dolor que deja entre los colombianos el brutal atentado del jueves pasado en Bogotá, con 21 muertes y más de 60 heridos, hay que reiterar, en primer lugar, el llamado a la unidad. Así de claro. Una petición elevada instantes después del ataque y que, por fortuna, fue atendida –es necesario reconocerlo– por la gran mayoría de líderes políticos y múltiples voces relevantes de distintos ámbitos. Esta es una señal de esperanza. La mayoría de las víctimas eran jóvenes estudiantes de la Escuela General Santander, y entre ellas había varios talentosos deportistas.

Se trata de una coyuntura excepcional en la medida en que hace más de una década no tenía lugar un acto terrorista de este tipo en un centro urbano del país. Parecía haber quedado atrás el encontrarse cara a cara con los sentimientos de ansiedad y angustia constante que una explosión así produce en forma generalizada entre la ciudadanía. Esto nos lleva a un reto, como es preservar los logros que a todo nivel se han venido alcanzando gracias a la firma de la paz con las Farc. Sin desconocer en ningún momento la gravedad ni las implicaciones de este vil atentado, es un error hacerles el juego a las voces catastrofistas que a partir de generalizaciones arbitrarias apuntan a retrocesos, sobre todo en campos subjetivos como la percepción que tienen distintos sectores sobre el rumbo del país.



Así las cosas, en segundo lugar, lo conveniente es que esa reacción unánime de condena a estos ataques contra personas indefensas, como arma de lucha, haga el tránsito a un consenso que perdure sobre lo inaceptable, como estas aberrantes acciones. Y un buen camino es la movilización ciudadana. Ya el viernes hubo un plantón frente al lugar de los hechos, y hoy se llevará a cabo una marcha de rechazo que llegará hasta la plaza de Bolívar. Lo deseable es que sea multitudinaria y consiga convocar a la mayor diversidad posible de sectores sociales. Algo similar se espera en otras capitales.



Poco a poco, en tercer lugar, se han ido revelando los hallazgos de la labor investigativa de las autoridades. A estas alturas no parece haber duda sobre la responsabilidad del Eln, y en particular de la fracción de esa organización que obedece las órdenes de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, redomado y temido delincuente señalado de controlar el narcotráfico en la región del nororiente del país, que comprende partes de Arauca, Boyacá y Casanare y es fronteriza con Venezuela. Sería en esta zona donde el conductor del carro bomba, José Aldemar Rojas, desarrollaba su actividad delictiva, consistente en capacitar a otros miembros de la agrupación en la manipulación de explosivos. Según varios testimonios de desmovilizados en poder de la Fiscalía, tales capacitaciones se daban en la frontera, del lado venezolano.



Y, como cuarto punto, aparece la necesidad de solicitarle al gobierno de Nicolás Maduro una postura respaldada por acciones absolutamente claras en contra del crimen organizado, en cuyas redes nacen y se concretan las tropelías, pues tienen a la mano todo lo que una empresa macabra como esta requiere. La condena conocida desde Miraflores debe ser seguida de acciones inmediatas y contundentes, que desvirtúen ese lugar común que hoy impera en la frontera respecto a que el territorio venezolano es refugio tranquilo de los ‘elenos’.

Que esa guerrilla haya optado por la senda del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y el terrorismo –sin gesto alguno de paz– deja muy claro que en su futuro no está ingresar a la legalidad, lejos de las armas. Lo evidente es que el Eln se buscó su suerte a punta de delito, y cualquier nuevo espacio para el diálogo depende solo de ellos.



El presidente Iván Duque es consciente de ello y por eso, con razón, el viernes suspendió las medidas que protegían a los voceros de esa guerrilla, algunos radicados en Cuba. Desde luego, queda suspendido el proceso de negociación con el Eln, que solo ellos llevaron al fracaso. Ahora bien, todo esto genera un problema de delicado manejo diplomático, pues, así como es cierto que el gobierno pasado le pidió a Cuba recibir a dirigentes del Eln, no lo es menos que ese privilegio no es perpetuo y depende de la actitud del grupo guerrillero. Y no es fácil mantener intacto el estatus de negociadores cuando hay de por medio una premeditada masacre como la del jueves.



En cuanto a las lecciones, lo acontecido debe llevar a que la Fuerza Pública identifique probables vulnerabilidades a la luz de la nueva realidad que, en términos de orden público, plantea este ataque.



Lo anterior, en el entendido de que la mejor contención posible frente a esta amenaza es la de rodear al Presidente y a las instituciones. Este consenso y la esperada ejemplar respuesta de las autoridades y la justicia son las razones que alimentan la esperanza de que de este duro trance, nuestra sociedad salga fortalecida.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com