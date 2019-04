Que siga el desminado

Es una buena noticia que, mientras los sucesos de la política avanzan y desatan álgidos debates, sigue por todo el territorio colombiano la tarea colosal –y silenciosa– del desminado humanitario. El jueves pasado, cuando se conmemoraba el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el Ejército Nacional confirmó a la opinión pública que en los últimos años se ha conseguido que haya 167 municipios libres de minas y, gracias a ello, 1’200.000 metros cuadrados beneficiarán a unos 988.000 ciudadanos.

Ya han sido descontaminadas ciudades como Bucaramanga, Cali, Mocoa, Montería y Pereira. Y la organización Mil Víctimas entregará a la JEP el informe ‘La devastación de un pueblo: medios y métodos de guerra ilícitos empleados por las Farc’ para que sean claras las dimensiones de la tragedia: 7.413 uniformados han sufrido como consecuencia de artefactos explosivos. Pero resulta fundamental tener claro que el problema está lejos de ser superado: según se ha dicho, hasta el año pasado, Colombia seguía siendo el tercer país del mundo –después de Afganistán e Irak– con el peor índice de presencia de minas.

El uso de minas no ha cesado en lugares como el bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Chocó, Nariño, Guaviare, Meta y Cauca. FACEBOOK

TWITTER

Es importante saber que en el 2018 se cuadruplicó el número de víctimas: que pasó de 57 en 2017 a 221 en 2018. Que solo en Norte de Santander se ha incrementado en un 800 por ciento el número de heridos. Y ya hay 24 en lo que va de 2019. No cabe duda de que en los últimos diez años, Colombia se ha vuelto consciente de uno de los peores flagelos, de los más traicioneros, que trae la guerra, pero también es innegable que no puede desfallecer en el empeño de seguir desminando una tierra que ha sido saboteada de tantas maneras.



Se ha hecho mucho para cumplir con las exigentes metas de erradicación de minas antipersonales. Se pensaba en el año 2021 como una fecha razonable para conseguir una Colombia libre de trampas explosivas. No ha sido fácil, por supuesto, porque –no obstante el fin de algunos grupos paramilitares y el desmonte de las Farc– rezagos del conflicto armado todavía azotan varias regiones del territorio nacional. Y el uso de minas no ha cesado en lugares como el bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Chocó, Nariño, Guaviare, Meta y Cauca.



Pocos héroes como los miembros del Equipo de Explosivos y Demoliciones del Ejército Nacional. Ellos han visto y oído lo que ningún otro colombiano ha visto y oído. Se han llevado las peores sorpresas que puede llevarse cualquier ser humano. Tienen que acercarse a las comunidades que van a proteger –y lo hacen– para identificar las zonas que deben intervenir antes de que sea peor. En esta labor van siempre de la mano de un perro experto en oler pólvora, y, encomendados a la Virgen, llevan a cabo un procedimiento de vida o muerte que se ha perfeccionado con los años pero que jamás está exento de sobresaltos ni de traumas.



Continuarán haciendo su resignada tarea, la de salvar vidas con el corazón en la mano, porque el Estado ha estado cumpliendo su promesa de desminar el país. Gracias a ellos hay menos horror. Por ellos cabe seguir deseando que la página del conflicto, con toda su barbarie, quede definitivamente atrás.



editorial@eltiempo.com