Por la vía correcta

Reconocer, con datos a la mano, que Colombia dejó de ser un país productor de narcóticos y precursores y se transformó también en consumidor de estas sustancias, además de cómo se enmarcan los problemas derivados de esto dentro de una problemática de salud pública que debe abordarse de manera integral desde el plano sanitario, es un gran paso en la dirección correcta.

Sin eufemismos, tomar en serio los efectos del consumo problemático de sustancias psicoactivas, que incluyen desde el alcohol y el tabaco hasta las ilícitas –marihuana y cocaína–, era una necesidad en el contexto de los derechos.



Esto porque si bien las adicciones han sido declaradas una enfermedad y no un capricho personal, el abordaje integral mediante procesos que tengan en cuenta la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social ha brillado hasta ahora –por lo menos en el concepto– por su ausencia. Mucho más después de la entrada en vigor de la ley estatutaria de la salud.

No es un problema menor en un país preocupado por la lucha antidrogas y en donde los cálculos más optimistas dan cuenta de al menos medio millón de personas adictas a sustancias ilícitas, sobre todo jóvenes entre los 18 y los 24 años, muchos de ellos abandonados a su suerte, estigmatizados e, incluso, más cercanos al sistema judicial que al de salud. Esto sin contar los millones de personas que no se han podido desprender del tabaco y el alcohol, y permanecen invisibilizadas.



Dicho esto, se debe apoyar en toda su extensión la política para la prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas, un compromiso que acaba de asumir el Ministerio de Salud, en el marco de su estrategia de abordaje de la salud mental y que pretende, además, alinear todos los intereses y responsabilidades en este campo.



Profundizar en líneas de acción como las terapias de sustitución, el suministro de jeringas, la disponibilidad de pruebas rápidas para males contagiosos para poblaciones de alto riesgo, aparte de buscar el compromiso de otros sectores como el educativo, el laboral y el académico son, sin duda, planteamientos audaces que se espera tengan los frutos requeridos. Y, aunque gran parte de la atención está garantizada por el sistema de salud, la orientación de recursos en otras líneas de trabajo, a través de definiciones en el Plan de Desarrollo, en un documento Conpes y en el marco de la política fiscal de mediano plazo, son así mismo hechos para resaltar.



No sobra decir que en el país hay rezagos en la atención, condicionados por inaceptables negligencias de algunos actores, entre ellos aseguradoras que carecen de redes idóneas para abordar en forma técnica estos problemas. No en vano se afirma que solo el 10 por ciento de los prestadores de salud que ofrecen este tipo de servicios cuentan con el rigor y las habilitaciones indispensables para recuperar adictos con resultados que vayan más allá del mero negocio.



Atender las adicciones con un enfoque de salud amparado por la evidencia científica y no policivo reabre de manera sana otro tipo de debates como el porte de la dosis mínima y la penalización de consumos, que aún generan inquietudes en círculos políticos.