¡No hay derecho!

Si quien logró implementar el sistema TransMilenio en Bogotá –el alcalde Enrique Peñalosa– no ha podido con los desmanes que a diario se cometen dentro y fuera de este, difícilmente habrá quien le ponga punto final a semejante desmadre. Nadie ha puesto coto a las ventas ambulantes en puentes y estaciones, ni al comercio informal en el interior de los buses ni al trasteo hasta de neveras y colchones.

Desde que el fenómeno de los colados se hizo evidente, pocos han sido los avances. Hasta se habló de un gerente para atender el tema. Se distrae a la opinión pública con fotos y videos de operativos policiales, de campañas pedagógicas, de sanciones sociales, pero lo cierto es que las hordas de personas que le roban a TransMilenio a cualquier hora del día por no pagar el pasaje rayan en lo pantagruélico.



La última escena viral es la de unos padres irresponsables que ponen en riesgo sus vidas y la de su bebé cuando atraviesan una troncal para colarse en el articulado, con coche y todo.



El daño de las puertas, la falta de control en los torniquetes, la amenaza descarada de infractores a los que se les llama la atención, la falta de compromiso y cultura son las principales causas para que el sistema pierda miles de millones de pesos en sus balances. Al final, quienes pagan las consecuencias son los usuarios honrados, los que respetan la fila, los que no hacen trampa pero deben soportar la incomodidad e inseguridad que genera ese mismo desorden.



Lo peor de todo es que no se conocen estudios serios sobre este asunto tan relevante para el mismo TransMilenio. Se han divulgado cifras extraoficiales que hablan de un problema de colados preocupante, pero la entidad sigue sin confirmar su veracidad.



De nada valen buses nuevos, apostar por más troncales e inspirar a la ciudadanía para que haya un mejor comportamiento si la evidencia diaria demuestra que las soluciones no se inclinan hacia el lado correcto. No es justo con el sistema ni con la gente de bien.