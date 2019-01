Merecido premio

Ricardo Silva Romero es quizás uno de los escritores más leídos y celebrados de su generación, lo cual no debería sorprender a nadie, pues ha sido también, dentro de ella, uno de los más constantes, rigurosos y profundos a la hora de hacer de la literatura una forma de vida y una expresión del conocimiento humano, de la cultura, del arte, del diálogo con los lectores.



No obstante su juventud, Silva ha incursionado con éxito en el cuento, la poesía, el ensayo, la crítica cinematográfica y literaria, así como en la novela, género con el que acaba de ganar el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de la Universidad Eafit, acaso el más importante que se otorga en el país, no solo por los libros que concursan en él —los mejores— sino también por las calidades y la altura intelectual del jurado.



Fue ese jurado, presidido esta vez por el escritor cubano Leonardo Padura, el que este año decidió premiar Cómo perderlo todo, una trama magistral sobre la vida cotidiana en nuestro tiempo, atravesada siempre por los equívocos, las furias, los fanatismos y los desafueros de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Una novela que es también un ajuste de cuentas con esa especie de ‘año horrible’ que fue el 2016, cuando tantas cosas se perdieron en el mundo.



En ella, el lector hallará humor y lucidez; compasión para ocuparse del prójimo, que nunca lo había sido tanto gracias a los milagros y peligros que entraña la nueva civilización digital en la que estamos. Pero va a encontrar, sobre todo, la presencia cada vez más sólida de una voz: el estilo inconfundible que Silva ha ido cultivando y depurando libro a libro, desde hace años.



Ese podría ser el sello de los grandes artistas, tener algo que decir y encontrar un lenguaje propio para decirlo cada vez mejor, de una forma única. Es lo que ha hecho Silva Romero con sus textos: con esa mirada suya tan particular, presente también en la columna que escribe los viernes en este diario, el cual se suma orgulloso a la exaltación de su talento.