Más conciliaciones

En medio de la congestión de años y la paquidermia del sistema de justicia colombiano aparecen, de cuando en vez, buenas noticias que permiten comprobar que hay estrategias que funcionan en la tarea de lograr un país más racional a la hora de resolver sus conflictos.

rreglar disputas que de otra manera habrían terminado en la larga fila de los pendientes en juzgados y fiscalías es lo que hacen, precisamente, los más de 400 centros de conciliación en equidad que funcionan en todo el país y que, en esencia, les permiten a los colombianos refrendar la confianza en el viejo y sabio dicho aquel de que muchas veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito.



Por supuesto, no todas las conductas tipificadas en los códigos son susceptibles de conciliación; de hecho, ha sido necesario que esa vía se cierre legalmente frente a casos como el maltrato intrafamiliar, en los que la víctima terminaba desistiendo de la acción penal que había iniciado frente a su agresor, más por temor o presión económica y familiar que por cualquier otra razón.



Pero también es un hecho que en Colombia existe la costumbre de judicializar disputas que en otras latitudes se arreglan a las buenas o sin necesidad de congestionar el sistema de justicia, y de allí la importancia que tiene para nuestra sociedad la política de Estado de promover las conciliaciones en aquellos procesos en los que sea posible.



El año pasado, según el Ministerio de Justicia, unos 82.000 pleitos se resolvieron en manos de los conciliadores, quienes legalmente están habilitados para atender unos 70 tipos de conflictos en materia civil, penal, laboral y familiar, entre otros líos.

Mientras la decisión en primera instancia en un juzgado puede tardar dos años o más, uno de estos pleitos se resuelve en promedio en uno o dos meses, y con un costo mucho menor del que representa para un ciudadano contratar los servicios de un abogado. La mayoría de trámites son gratuitos –algunos tienen costos mínimos en los centros de conciliación privados– y lo que suelen pagar los ciudadanos se limita más a asuntos como el trámite de escrituras y registros, producto de los acuerdos amistosos.



Además de eficiente, se trata de una forma de hacer justicia confiable para la gente, como que cerca de un 40 por ciento de los casos que llegan a estos centros terminan con una solución favorable para las partes.



Y no se trata solo de la cantidad de procesos que finalmente no terminan en el trancón de la justicia formal. También es clave el mensaje de que las diferencias se pueden resolver hablando con el otro, sin necesidad de un abogado y, sobre todo, sin recurrir a las vías de hecho. Esta lección es fundamental para un país que está en la vía de cerrar una etapa de conflicto y violencia cuyo origen estuvo, en buena medida, en la falta de una verdadera justicia.



Como ya se ha dicho desde estos renglones: más allá de la discusión sobre cambios estructurales que requiere esta rama, algo es muy cierto y es que promover herramientas como esta y lograr que los trámites más cotidianos se solucionen con eficiencia –asuntos que no requieren del Congreso– constituye lo que muchos, con razón, califican como la ‘verdadera reforma de la justicia’.



editorial@eltiempo.com