Males fronterizos

Una relación en crisis como la que hoy tienen Colombia y Venezuela trae innumerables consecuencias negativas. Una de las más obvias, cercanas y preocupantes es la dificultad para ejercer control efectivo sobre el orden público en la zona de frontera.



El hoy nulo entendimiento entre ambos gobiernos –comenzando porque Colombia ha reconocido como legítimo el de Juan Guaidó, que pocas herramientas tiene a la mano– ha agudizado viejos problemas en el área limítrofe. De tiempo atrás, allí han florecido emporios del crimen organizado que se nutren del contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otras fuentes.

Que muy pronto puedan trabajar juntos los dos países –desde siempre hermanos– para desterrar

el crimen organizado. FACEBOOK

TWITTER

El asesinato, el lunes pasado, de dos patrulleros de la Policía –Jeison Alfonso Bejarano y Óscar Alberto González– en un puesto de control ubicado sobre el puente José Antonio Páez, en Arauca, a manos de sicarios provenientes del lado venezolano, el mismo al cual regresaron una vez perpetrado el doble homicidio, puso –de la peor forma– el dedo en la llaga sobre lo que allí ocurre.



Aseguró al respecto el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, que este hecho, junto con dos atentados cometidos horas antes contra las instalaciones de la Policía en Tame y Arauquita, se dio en un contexto de alianza entre el Eln y las disidencias de las Farc para controlar las rentas ilegales, aprovechándose de que en Venezuela pueden andar a sus anchas. Estas rentas provienen en su mayoría de las rutas por las que la droga pasa de Colombia, donde es producida, a Venezuela, donde se comercializa y embarca a otros países sin mayor control de las autoridades, según repetidas denuncias de las autoridades colombianas y estadounidenses.



Al narcotráfico, la extorsión y el secuestro se deben sumar los atentados que el Eln ha perpetrado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. El más reciente sucedió la semana pasada en zona rural del municipio de Toledo, Norte Santander, y dejó como resultado una mancha de crudo que ha causado gravísimo daño ambiental en la quebrada La Llana y el Río Catatumbo.



Una situación compleja a la cual es necesario sumar el desafío que representa para el país el copioso flujo de migrantes venezolanos, que no cesa, y el pulso que hoy libra el régimen de Nicolás Maduro con Estados Unidos y Colombia por el ingreso al país vecino de la ayuda humanitaria que permanece en Cúcuta.



Todo lo anterior ha alimentado una fuerte tensión que en los últimos días derivó, de manera inesperada, en un particular enfrentamiento. Mientras en Cúcuta, con el apoyo del multimillonario británico Richard Branson, tendrá lugar el viernes un concierto de apoyo a Venezuela, del otro lado, Maduro también anunció para la misma fecha un recital como gesto de rechazo al primero. Es de esperarse que este ‘duelo de conciertos’, más allá de la lógica tensión, traiga algo de alivio a la gente y no agrave la situación, lo cual nadie quiere. Pero, sobre todo, hay que hacer votos para que muy pronto ambos gobiernos puedan trabajar de la mano a fin de desterrar de allí el crimen organizado y generar condiciones para que florezcan el desarrollo y la prosperidad a partir de la cooperación entre dos países desde siempre hermanos.