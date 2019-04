Mal comienzo

No es nada nuevo en nuestra democracia recurrir a estrategias poco éticas en épocas electorales. Por desgracia, el ‘todo vale’, en la totalidad de sus sentidos y dimensiones, ha estado presente en cada cita en las urnas de la reciente historia política. Aun así, pueden calificarse como inéditas las maniobras indebidas que ya se registraron en las primeras de cambio de la contienda por la alcaldía de Bogotá.

Se trata de los carteles que desconocidos pegaron en distintos lugares suplantando la campaña del precandidato del partido Verde Antonio Navarro Wolff y de los volantes que se han repartido, supuestamente, a nombre de la campaña de la contendora de Navarro, Claudia López.



Llaman la atención estos episodios, pues dejan ver un esfuerzo concertado, organizado y financiado con objetivos reprochables, por supuesto, cuyos responsables deben ser hallados y llevados ante las autoridades. Es muy preocupante que se apele a la herramienta de la confusión para generar mensajes distorsionados, que, por supuesto, les causan perjuicio a quienes son víctimas de estas acciones.



Lo último que necesita Bogotá es que la competencia por suceder a Enrique Peñalosa sea marcada por este tipo de conductas y hechos bochornosos, desplazando el foco de la atención de los debates sobre los temas cruciales. Estos tienen que ser el eje de la campaña que apenas comienza.



El llamado, entonces, es a que se establezca pronto quién está en la tarea de imprimir afiches y volantes, repartirlos y pegarlos. Esto debe conocerse, para tranquilidad de todos los bogotanos, sin importar su militancia, así como tienen que tomarse medidas para que tales hechos no se repitan.



No sobra, por último, que quienes ya han anunciado su aspiración coincidan en el rechazo, sin matices, de este tipo de estrategias y se comprometan de manera clara y abierta a no recurrir a ellas. Ni en las calles ni en las redes.



