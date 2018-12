La recta final

Enrique Peñalosa culmina su tercer año de gobierno y se alista para afrontar el último. Y lo hará, como él mismo lo ha dicho, con obras. El 2019 verá una Bogotá con frentes de trabajo por doquier: colegios, troncales, ciclorrutas, hospitales, vías, puentes estarán a la orden del día. En buena parte porque estos tres años estuvieron dedicados a conseguir recursos, planear y diseñar. Hoy hay más de 2.000 frentes en ejecución. Y eso que se perdió un año en operatividad, fruto de la ley de garantías electorales (la de 2018 y la que viene para 2019), que semiparaliza a los gobiernos.

El de ahora ha sido un período muy diferente del que le tocó vivir en su primer gobierno, hace 15 años. Si bien en ese entonces también fue objeto de críticas y de un intento de revocatoria, al final el balance fue positivo, con una popularidad que bordeó los 70 puntos. Esta vez las cosas han sido distintas: el Alcalde ha tenido que gobernar en medio de la presión ciudadana por resultados, una oposición que no da tregua y su propio deseo de pasar a la historia dejando un modelo de ciudad no exento de polémicas.



En los cálculos del mandatario no estaba que los sectores de izquierda consolidaran su protagonismo y que, por ende, temas como el medioambiente, el metro elevado, la venta de la ETB –con ayuda de los jueces– o la revocatoria marcaran el paso ante la opinión pública. Las redes han jugado un papel protagónico. Y el hecho de haber sido el año de la elección presidencial puso a la capital en el ojo de las campañas. No en vano hay figuras que, como en el pasado, derrotadas en las justas nacionales, ahora van por la Alcaldía aprovechando el capital político sobrante.



El clima polarizado y una que otra frase desafortunada le pasaron cuenta de cobro a Peñalosa. Bogotá, como buena parte del país, no escapa al ambiente hostil en el que han decidido medirse las fuerzas antagónicas, no importa que para ello hayan apelado a medias verdades o mentiras abiertas. La confianza, el optimismo y la percepción de una ciudad ideal para vivir siguen en deuda, producto del deseo reiterado de que al otro le vaya mal.

Pese a todo, y advirtiendo que el Alcalde ha sido en extremo obsesivo con materias que merecen espacios de discusión más amplios, este tercer año de mandato deja ver cosas concretas. Pese al desastre del SITP o los trancones cotidianos, la movilidad, particularmente en el occidente gracias a proyectos como la avenida Bosa, presenta mejoras; el TransMiCable, que empieza a operar en pocas horas, es una realidad y más del 50 % de la nueva flota de buses de TM será de gas. El centenar de parques nuevos o reconstruidos o las mil canchas sintéticas generan un impacto social que no suelen medir las redes. Hay que hacerles un reconocimiento a los logros en educación, a los avances en salud y al impulso del metro para Bogotá.



Todo podrá decirse del Alcalde y su equipo, menos que han permanecido estáticos. Las obras y los proyectos ya comprometidos así lo confirman. Y lo más probable es que en el año electoral que comienza –y en el que ojalá la sindéresis y la responsabilidad sean la constante– Peñalosa no verá ninguna de sus grandes apuestas. Por tanto, será el tiempo el que dé la última palabra. Movilidad y seguridad seguirán marcando la pauta.



