La movilidad de Bogotá

A riesgo de llover sobre mojado, hay que decir que en materia de movilidad, Bogotá sigue en deuda. Los ciudadanos gastan tiempo excesivo a la hora de trasladarse de un lugar a otro, los trancones no respetan horas pico ni valle; no hay vía principal que no colapse en cualquier momento, fruto, entre otras causas, de 13 grandes obras que se llevan a cabo actualmente y 70 más por mantenimiento, pero también del mal comportamiento de los conductores y los 500 incidentes –llámense choques simples– que se reportan a diario. Todo ello afecta el ánimo de la gente, incide en la productividad de la ciudad y golpea la imagen del alcalde.



El reclamo, justificado o no, proviene de dos sectores aparentemente antagónicos: por un lado, los propietarios de carro particular, que pese a representar apenas el 15 %, reclaman por falta de vías, exceso de ciclorrutas, jornadas sin carro, la persecución de las autoridades y la macartización de la que han sido objeto. Y, por otro, los usuarios del transporte público, que sufren a diario la pesadilla del SITP, la falta de frecuencias, la matonería del transporte informal, los buses llenos y la inseguridad.



Ahora bien, ¿significa esto que no se está haciendo nada? La respuesta es contraevidente: se está haciendo mucho, el problema es que no se consigue impactar lo suficiente. Se inauguran avenidas, el metro avanza, se han intervenido 542 kilómetros de vías locales, el cable es una realidad, dentro de dos meses se remodela la flota de TransMilenio, vienen más troncales y puentes vehiculares, la red de ciclorrutas ya supera los 500 km, y el uso de la bicicleta crece.



A ello cabe añadir otro logro que no es menor: el descenso de las muertes en vía, gracias a campañas como ‘Visión cero’ y la reducción de la velocidad. Bogotá ha sido reconocida internacionalmente por este tipo de iniciativas. De hecho, según el secretario del ramo, el pasado mes de enero fue histórico, pues se consiguió bajar el número de víctimas fatales, en particular de peatones y motociclistas, en un 58 y 60 por ciento, respectivamente.



Movilidad es, junto con la seguridad, el asunto más complejo que debe enfrentar cualquier mandatario en cualquier ciudad del mundo. En efecto, las horas que se pierden en los trancones son iguales en Bogotá, Londres o Roma. Solucionar los múltiples desafíos que subyacen en ella y complacer a toda la sociedad es difícil. Por eso no queda más camino que confiar en las soluciones que llegarán a mediano plazo e insistir en que el de la movilidad es un tema que requiere creatividad, innovación e involucramiento. Los expertos que participaron en el reciente encuentro de ciudades inteligentes dieron pistas que no se deben pasar por alto. Es necesario rediseñar el modelo urbano en torno a medios alternativos y sistemas de transporte que consulten la realidad de una ciudad que se mueve en zonas específicas; hay que apostar por entornos sanos y limpios y emprender una labor pedagógica que permita a la gente participar en las soluciones. Si no es así, seguirá pasando lo de hoy: que mientras las obras claves llegan, servicios no convencionales, como las patinetas eléctricas, o ilegales, prestados a través de mototaxis y carros particulares, tipo Uber, Cabify y Picap, seguirán ganando la partida.