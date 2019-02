La emergencia de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró la emergencia nacional en la frontera sur con el argumento de una incontrolable “invasión” de drogas e inmigrantes. Su objetivo, saltarse el Congreso para conseguir los recursos que le permitan la construcción del muro con México, una promesa de campaña que se convirtió en obsesión y ahora se enfrentará a múltiples desafíos legales, pues los datos demuestran que, en efecto, no hay una extrema situación migratoria y que el mayor problema de drogas en el país proviene de las adicciones a los opiáceos, muchos de ellos bajo prescripción médica, en forma de tratamientos contra el dolor.

No es que no entren inmigrantes sin papeles (unos 400.000 al año) ni que el narcotráfico no sea un problema grave, pero en el primer ítem las cifras están muy lejos de los topes históricos, como en el 2000 (1,6 millones de detenidos), y en el segundo, la mayor preocupación es la entrada de metanfetaminas (casi 5 toneladas incautadas en 2017), que no propiamente ingresan por el desierto fronterizo, sino por los puertos.



En el fondo, la declaración de emergencia esconde un enorme fracaso de Trump: su promesa de que el muro lo iban a pagar los mexicanos.



El mayor cuestionamiento al mandatario es que pretenda usar el recurso ante sus sistemáticas derrotas en el Legislativo y emplear fondos militares para un asunto no militar.



Ya el Congreso le había negado 5.700 millones de dólares, y había llevado al cierre más largo del gobierno federal (35 días), pero habían llegado a un acuerdo que Trump consideró insuficiente. Con la declaratoria tendría acceso a 6.600 millones del presupuesto del Departamento de Defensa.



Más aún, se tienen serias dudas sobre la legitimidad de dicha ‘emergencia’, y se teme que pueda estarse violando el equilibrio de poderes en el país, una piedra sagrada para esta y cualquier democracia.



Es evidente que un muro no soluciona nada, pero allí puede estar el primer ladrillo de la lucha de Trump por su reelección en el 2020.



EDITORIAL

